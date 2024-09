Tale E Quale Show: imitazioni della prima puntata e grandi assenti

Domani, venerdì 20 settembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata di Tale E Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti dove i concorrenti vip si sfidano nelle imitazioni di alcuni cantanti. Proprio poco fa è stata resa nota la lista degli artisti di cui dovranno prendere le sembianze i partecipanti. Scopriamo insieme di chi si tratta e tutti i dettagli su quello che dobbiamo aspettarci dalla prima puntata.

Le imitazioni della prima puntata

Con settembre i palinsesti televisivi si riempiono di ritorni. Con l’arrivo dell’autunno, difatti, ripartono anche tutti i programmi più amati con le loro nuove stagioni. Domani, venerdì 20 settembre, è il turno di Tale E Quale Show. Il programma, condotto da Carlo Conti, si basa sulle imitazioni di alcuni cantanti famosi da parte dei vip partecipanti. Nelle ultime ore sono stati rivelati tutti gli artisti di cui i concorrenti vestiranno i panni.

Di seguito riportiamo la lista completa, condivisa anche su Novella 2000:

Roberto Ciufoli imiterà Angelo Branduardi

Justine Mattera imiterà Geri Halliwell

Massimo Bagnato imiterà Fred Bongusto

Verdiana Zangaro imiterà Arisa

Kelly Joyce imiterà Beyoncé

Simone Annicchiarico imiterà Mungo Jerry

Carmen Di Pietro imiterà Donatella Rettore

Thomas Bocchimpani imiterà Irama

Amelia Villano imiterà Angelina Mango

Giulia Penna imiterà Rose Villain

Feysal Bonciani imiterà Bruno Mars

Per scoprire chi di loro si aggiudicherà la vittoria presentando l’imitazione migliore non resta che sintonizzarsi alle 21.30 su Rai 1 per seguire la prima puntata del programma.

Gli assenti di quest’anno

Quest’anno ci saranno delle grosse novità. Ci sono difatti stati alcuni cambiamenti nella giuria in seguito all’abbandono della storica giurata Loretta Goggi. A sostituirla sarà Alessia Marcuzzi, la quale affiancherà Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro si aggiungerà ogni settimana un quarto giudice speciale che cambierà di puntata in puntata. Si vocifera che tra gli ospiti possa esserci anche Stefano De Martino. Il conduttore ha da qualche settimana fatto il suo debutto nella conduzione della nuova edizione del game show Affari Tuoi, sostituendo Amadeus. Quest’anno non ci saranno invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, personaggi fissi del programma. Il primo è difatti impegnato con Ballando Con Le Stelle.