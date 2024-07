Ballando, la presenza di Paolantoni fa discutere: la replica piccata

Sulla pagina social ufficiale di Ballando Con Le Stelle la conduttrice Milly Carlucci ha iniziato ad annunciare i concorrenti che si sfideranno in pista nella prossima edizione del dancing show di Rai 1. Per il momento sono stati confermati due vip: la modella Federica Nargi ed il comico napoletano Francesco Paolantoni. Proprio la partecipazione di quest’ultimo ha scatenato qualche commento negativo da parte degli hater. La reazione del diretto interessato non è tardata ad arrivare. Scopriamo che cosa ha risposto a chi lo ha criticato.

Ieri con un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma televisivo Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci ha annunciato che nei prossimi giorni sarebbe stato rivelato il cast completo della prossima edizione. A partire da questa mattina sono stati comunicati i primi due aspiranti ballerini. Stiamo parlando nello specifico della modella e showgirl Federica Nargi e del comico napoletano Francesco Paolantoni. Proprio la partecipazione di quest’ultimo ha scatenato un commento negativo da parte di un hater, il quale gli ha dato del raccomandato. La replica del comico non ha tardato ad arrivare.

Alla domanda “Ma di preciso chi ti raccomanda?” Francesco Paolantoni ha difatti risposto per le rime così come si può leggere di seguito:

I commenti negativi per la partecipazione di Paolantoni

Non si tratta tuttavia dell’unico commento negativo ricevuto. La partecipazione del comico napoletano ha difatti scatenato un po’ di polemiche. In molti hanno sottolineato sotto il post condiviso dal profilo di Ballando Con Le Stelle come Paolantoni sia ormai presente in ogni trasmissione della Rai, chiedendo di variare un po’ con i personaggi che vengono invitati.

Di seguito alcuni dei commenti a riguardo sotto il post di Ballando Con Le Stelle per annunciare la partecipazione del comico:

Non è mancato tuttavia chi si è mostrato entusiasta per la partecipazione di Francesco Paolantoni a Ballando Con Le Stelle. In molti, difatti, non vedono l’ora di vederlo cimentarsi sulla pista da ballo. Alcuni sono anche curiosi delle dinamiche che si verranno a creare con i giudici. Una cosa è certa, sicuramente il comico napoletano ci farà divertire e regalerà sorprese!