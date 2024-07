Cast Ballando con le stelle, 1° vip ufficiale: ecco la nota ex velina

Milly Carlucci nelle scorse ore aveva promesso che avrebbe cominciato a diramare il cast ufficiale di Ballando con le Stelle ed è stata di parola. Lungo la mattinata di giovedì 25 luglio, la conduttrice di Sulmona, tramite un post sul profilo Instagram del popolare talent show di Rai Uno, ha annunciato di aver arruolato Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl e modella, nonché moglie dell’ex calciatore Alessandro Matri. Qualcuno aveva sussurrato in tempi non sospetti che avrebbe potuto scendere in pista, anche se non figurava tra le cosiddetti indiscrezioni ‘blindate’. E invece eccola, farà parte del cast.

La Nargi, dal marzo 2009, fa coppia con Matri, con il quale ha avuto due figlie: Sofia, nata il 26 settembre 2016, e Beatrice, venuta alla luce il 16 marzo 2019. Nel mondo dello spettacolo si è fatta notare nel 2007, quando ha partecipato a Miss Italia. L’anno successivo è entrata nel cast di Veline (Canale 5) e dal 2008 al 2012 è stata la velina mora a Striscia la Notizia. La si è poi vista in altri show del piccolo schermo, tra cui Pechino Express – Avventura in Oriente (Rai 2, 2012), Colorado (Italia 1, 2013, 2017-2018), Tale e quale show (Rai 1, 2021) e GialappaShow (TV8, 2023).

L’annuncio della sua partecipazione a Ballando è stato accolto dagli internauti in modo tiepido: da un lato chi non sa chi sia, dall’altro chi si è detto contento di vederla all’opera.

Milly Carlucci e il pranzo con Barbara d’Urso

Nelle scorse ore, sempre a proposito di cast, si è saputo che Milly Carlucci si è incontrata segretamente a pranzo con Barbara d’Urso. Pare che stia trattando con la collega campana che, a oggi, è totalmente libera non avendo chiuso alcun contratto con le emittenti della tv generalista (resta sola la pista Discovery, ma anche su quel fronte tutto tace per il momento).

Una situazione di ‘disoccupazione’ che potrebbe spingere l’ex timoniera di Pomeriggio Cinque ad accettare la sfida proposta da Ballando. Tra l’altro, se dovesse prendervi parte come concorrente, sarebbe una tra le favorite, sapendo danzare in modo ineccepibile. Dall’altro lato, per una come lei che ha fatto un pezzo si storia della tv commerciale, ritrovarsi a gareggiare in un talent potrebbe essere visto come un declassamento. Ma da qualche parte bisognerà pur ripartire.