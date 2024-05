Tale e Quale giuria: conferme e addi, chi sostituirà Loretta Goggi

Carlo Conti al lavoro per il dopo Loretta Goggi che, pochi giorni fa, ha annunciato che dopo 13 anni non farà più parte della giuria di Tale e Quale Show. La cantante c’era nella prima stagione del programma e c’è stata nell’ultima, oltre ad esserci stata in tutti gli spin off del format. Ora, per dedicarsi maggiormente alla propria vita privata, ha deciso di scendere dalla giostra. Chi sarà arruolata al suo posto? TvBlog ha svelato i nomi caldi su cui Conti e la Rai stanno lavorando in vista della sostituzione.

Per quel che riguarda il cast fisso della trasmissione, si parta dalle certezze: Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, salvo colpi di scena dell’ultima ora, torneranno a sedersi dietro al bancone e a dare voti. Altrimenti detto, saranno confermati come giudici. Per quel che riguarda il posto lasciato dalla Goggi attualmente vacante, Conti e il suo staff starebbero pensando ad Alessia Marcuzzi che con ‘King Carlo’ ha già lavorato (di recente hanno presentato assieme la cerimonia dei David di Donatello).

Come è noto il conduttore toscano, nel 2025 prenderà anche il posto di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo. La Marcuzzi potrebbe dargli manforte e, laddove dovesse sbarcare a Tale e Quale Show, il suo ingaggio potrebbe fungere come una sorta di prova generale in vista della kermesse ligure.

Quello della Marcuzzi, però, non è il solo nome che sta circolando per il dopo Loretta Goggi. Un’altra candidata a raccogliere l’eredità della cantante sarebbe l’attrice Matilde Gioli, amata attrice dal pubblico Rai per il suo ruolo in Doc – Nelle tue mani. Non si escludono nemmeno i nomi di Elena Sofia Ricci, Simona Ventura, Andrea Delogu e Platinette.

TvBlog assicura che anche Mara Venier e Lorella Cuccarini sarebbero due profili che fanno gola a Conti, ma in questo caso la missione per portarle a Tale e Quale è molto difficile da condurre in porto per via degli impegni delle due star: Venier anche nella prossima stagione dovrebbe essere la protagonista al timone di Domenica In mentre la Cuccarini dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di prof ad Amici di Maria De Filippi.