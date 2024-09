Affari Tuoi, ironia di De Martino su Tony Effe e Fedez: è virale!

Come di consueto, anche questa sera è andata in onda un’altra puntata del game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi. Ancora prima dell’inizio della trasmissione il conduttore ha generato grandi aspettative per quanto si sarebbe visto in televisione. De Martino aveva difatti promesso tramite un tweet un dissing tra due grandi protagonisti del programma, ironizzando sul gossip del momento: il botta e risposta tra i rapper Fedez e Tony Effe. Scopriamo qual è stata la reazione del pubblico e se effettivamente c’è stato il diverbio annunciato.

Anche questa sera, venerdì 20 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione delle Marche. La sua rappresentante è stata Marta, impiegata in un’azienda di distribuzione bevande. Ad affiancarla nella partita è stata sua figlia Michelle, di diciotto anni. Il pacco estratto è stato il numero 15. Ancora prima dell’inizio della puntata il conduttore aveva creato grandi aspettative per quanto si sarebbe visto sul grande schermo. De Martino ha difatti cavalcato l’onda del dissing tra Tony Effe e Fedez, promettendo a propria volta un diverbio tra due protagonisti del game show.

Nello specifico, poco prima dell’inizio della puntata Stefano ha pubblicato un tweet su X dove annunciava un dissing tra i due ospiti fissi Lupo e Thanat, ironizzando su quanto sta accadendo negli ultimi giorni tra i due rapper. Sta andando avanti da un po’, difatti, un botta e risposta tra Tony Effe e Fedez che è diventato virale sul web. Allo stesso modo anche il tweet pubblicato dal conduttore di Affari Tuoi è stato ricondiviso e commentato da numerosissimi fan del programma.

Qui di seguito riportiamo quanto scritto da De Martino ed i conseguenti retweet da parte degli utenti di X (ex Twitter):

Diversamente da quanto si aspettavano i telespettatori, però, non c’è stato nessun dissing come annunciato. Chiaro si trattasse semplicemente di un post ironico.

La partita di Marta e Michelle è stata particolarmente fortunata. Le due sono difatti arrivate verso la fine con tutti pacchi rossi. Il dottore ha proposto un’offerta di 39.000 euro ma le concorrenti hanno rifiutato. Sono quindi rimaste con 15.000 e 200.000 euro ed il dottore ha fatto una nuova offerta di 56.000 euro, anche questa volta però rifiutata. La scelta si è rivelata sbagliata in quanto nel loro pacco c’erano solo 15.000 euro.