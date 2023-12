Alessia Marcuzzi, Belen conferma le corna con Stefano: la reazione

Alessia Marcuzzi chiude il 2023 travolta dal gossip. Belen Rodriguez, nelle prime ore del 31 dicembre 2023, ha sganciato una bomba. “Confermo”, ha scritto la modella argentina quando una utente, su Instagram, le ha chiesto di fare chiarezza sul chiacchieratissimo spiffero che Dagospia lanciò nel luglio 2020, quello in cui sostenne che la conduttrice romana, allora sposata con Paolo Calabresi Marconi, e Stefano De Martino, allora sposato appunto con la Rodriguez, avevano avuto una relazione extraconiugale. La Marcuzzi smentì a Verissimo, l’ex danzatore lo fece confezionando un video social. Anche Belen all’epoca disse che la storia della scappatella non era vera. Ora invece ha deciso di vuotare il sacco.

E la Marcuzzi come ha reagito al ‘missile’ fatto detonare dalla collega? In questo momento si trova alle Maldive e sta postando scatti dal paradisiaco atollo incastonato nell’Oceano Indiano. Una miriade di utenti le hanno chiesto un parere – tanti lo hanno fatto con modi per nulla garbati dandole della bugiarda – sulla vicenda incendiaria riportata a galla da Belen. Lei ha reagito, per ora, con il silenzio. Scontato che non confermasse. Il punto è che non ha nemmeno smentito. Silenzio assenso, si suole dire in questi casi.

C’è poi una domanda assai interessante a cui dare una risposta: perché la modella argentina ha deciso soltanto ora di dire che è vero che c’è stata la scappatella? Diverse possono essere le motivazioni: Belen sta vivendo una fase della vita di ‘scarico’. Ha tolto parecchi freni, scegliendo di sfogarsi anche su alcune situazioni private; emblematico in tal senso il caso delicatissimo che la vede protagonista con Antonino Spinalbese, suo ex compagno nonché padre di sua figlia Luna Marì. Ma c’è dell’altro.

Belen al momento non è attiva in tv e non ha più alcun vincolo con Mediaset. Si sa che quando si lavora per una azienda spesso si cerca di fare buon viso a cattivo gioco per non andare a creare polveroni intestini alla realtà professionale in cui si opera. La Rodriguez in questo momento non deve nemmeno più salvaguardare quel tipo di equilibri lavorativi. Probabile che anche questo fattore l’abbia spinta per la prima volta da quando è scoppiato il gossip a scrivere quel “confermo”, che pesa come un macigno.