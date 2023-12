Parla Belen, clamoroso: “Marcuzzi e Stefano, confermo la storia”

Clamorosa conferma: Belen Rodriguez, per la prima volta, ha dichiarato che Stefano De Martino l’ha tradita anche con Alessia Marcuzzi. Da tempo circola la voce, ma i diretti interessati hanno sempre smentito. A lanciare per primo la bomba fu Dagospia che sussurrò che i due conduttori ebbero una storia clandestina al tempo in cui entrambi lavoravo a L’Isola dei Famosi (la ‘Pinella’ presentava, l’ex allievo di Amici faceva l’inviato). Quando uscì l’indiscrezione la Marcuzzi e De Martino smentirono sui social e pure in tv, ma qualcosa parve non tornare. Non sembrarono troppo convincenti. Oggi si spiega il perché. La Rodriguez ha detto, tramite un commento rilasciato su Instagram, che la scappatella c’è stata.

La conferma è giunta sotto ad un commento di una utente. Questo è ciò che ha scritto la seguace della modella sudamericana: “Belen continua a dire la tua e zittire tutti. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stron*etta. Ps: poi un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze“. La risposta di Belen è stata un fulmine a ciel sereno: “Confermo“.

Ammissione netta, chiara, chirurgica. Va ricordato che, quando esplose il gossip, sia De Martino sia Alessia erano sposati. Il primo appunto con Belen, la seconda con Paolo Calabresi Marconi. Entrambi i matrimoni sono successivamente giunti al capolinea. E ora che dirà la Marcuzzi che ha sempre negato di aver avuto una liaison con l’aitante campano? Ciò che invece farà quest’ultimo è prevedibile: no comment. Una strategia usata anche di recente, quando è stato accusato dall’ex moglie in diretta a Domenica In di aver tradito con almeno 12 donne diverse.

Domanda: siamo sicuri che la Rodriguez dica la verità? Sì, visto che non si capirebbe il motivo di inventarsi una cosa simile. Insomma, sembra proprio che la scappatella si sia ‘consumata’ sotto le lenzuola. Quindi, in qualche modo, pare che la ‘Pinella’ non abbia altra scelta se non quella di confermare a sua volta le corna. A patto che, qualcuno, un giorno, abbia il coraggio di chiederle dell’argomento.

Nel frattempo Belen prosegue la sua battaglia anche contro l’altro suo ex, Antonino Spinalbese. Nei giorni scorsi ha promesso che lo trascinerà in tribunale.