Belen senza freni: nuova stoccata e allusione su Spinalbese

Non sembra placarsi la furia di Belen Rodriguez. La conduttrice è volata in Argentina, a Buenos Aires, insieme ai figli Santiago e Luna Marì e il compagno Elio Lorenzoni per raggiungere il resto della sua famiglia: i genitori Gustavo e Veronica, i fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi compagni, Ignazio Moser e Deborah Togni. Il viaggio è avvenuto subito dopo il forte scontro pubblico con l’ex compagno Antonino Spinalbese. Dopo l’indiscrezione su un Antonino furioso per l’affidamento della figlia durante le feste natalizie, i due hanno iniziato a dirsene di tutti i colori via social: entrambi si sono accusati a vicenda di non essere presenti con la bambina e Belen ha addirittura invitato il parrucchiere di andare a lavorare e smettere di lucrare su di lei.

La Rodriguez ha poi fatto intervenire anche il suo avvocato, il quale ha assicurato che, da ora in poi, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale. Nonostante ciò, Belen continua ad essere molto infastidita dall’accaduto e non si sta risparmiando tra frecciatine social e commenti al veleno. Poche ore fa, l’argentina ha condiviso un ironico video in cui cerca di guidare un triciclo per bambini, scrivendo: “Quando sai che, ride bene chi ride ultimo”. In tanti hanno interpretato la didascalia come una stoccata diretta ad Antonino, inondando il post di commenti negativi verso la showgirl. Diversi utenti l’hanno criticata invitandolo a smettere di parlare pubblicamente della questione e accusandola di non tutelare la sua bambina.

“Che pa**e. I panni sporchi si lavano in famiglia”, ha scritto un utente. Al che, Belen non è riuscita a rimanere in silenzio e ha replicato in maniera netta: “Non ti preoccupare che non hai visto nessun panno sporco! Ma solo qualche calzino macchiato”. Insomma, la showgirl non si tiene più niente e assicura che, ciò che è uscito fino ad ora, è solamente una piccola parte di tutta la verità dietro il rapporto con i suoi ex compagni. Ma, non è finita qui. La Rodriguez ha condiviso anche una storia Instagram con un’altra frase molto esplicativa: “Prima di giocare, guarda bene chi è l’avversario”.

Non dimentichiamo, poi, che pochi giorni fa la 39enne ha smesso di seguire su Instagram l’ex marito Stefano De Martino, dopo che quest’ultimo l’ha menzionata in un monologo del suo show di Rai 2, “Da Natale a Santo Stefano”. D’altro canto, invece, entrambi i suoi ex compagni hanno scelto la linea del silenzio. Sebbene Antonino abbia inizialmente replicato pubblicamente all’argentina, successivamente ha dichiarato di essersi profondamente pentito, promettendo di non parlare più della vicenda. Allo stesso modo, De Martino non ha mai risposto alle accuse di tradimento mosse da Belen, cercando di tenersi estraneo da qualsiasi gossip.