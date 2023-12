De Martino parla di Belen nel suo show: la reazione lapidaria di lei

Belen Rodriguez sembra averne veramente per tutti: dopo lo sfogo social di ieri, 26 dicembre, contro Antonino Spinalbese, adesso l’argentina ne ha avuto anche per un altro ex, ovvero Stefano De Martino. Ieri sera su Rai 2 è andato in onda il primo one man show del conduttore, intitolato “Da Natale a Santo Stefano“. è stata una serata piena di sorprese: dalla presenza di Maria De Filippi al monologo proprio sulla sua ex moglie. Ebbene sì, nonostante le cose tra di loro al momento non siano affatto idilliache (basti ricordare l’intervista della Rodriguez a Domenica In di solo un mese fa), De Martino ha lasciato il pubblico basito dedicando un intero monologo su un aneddoto vissuto con la madre di suo figlio Santiago.

Stefano ha ricordato il terribile incidente in moto avuto con Belen il 27 aprile del 2012, a pochi giorni dall’inizio della loro relazione. L’ex ballerino ha raccontato divertito l’episodio: i due, che in quel momento lavoravano insieme ad Amici, avevano deciso di uscire per prendere al volo un hamburger. Nel viaggio in moto, Stefano si sentiva invincibile: “Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me me piace. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo”.

Peccato che, poco dopo, i due sono finiti per prendere in pieno una Ford Transit, sfondando con la faccia l’auto. “Mi sfilo il Transit e penso: Belen! Che figura ‘e me**a!”, ha confessato De Martino tra le risate del pubblico in studio. Insomma, il risultato è che il conduttore si è rotto il setto nasale, mentre la Rodriguez ha avuto solamente qualche graffio. Nonostante ciò, però, in ospedale gli occhi erano tutti puntati su Belen: “Belen aveva un graffietto sul polso e una caviglia che sembrava slogata e attorno a lei c’erano medici, paramedici, primari, comprimari, pediatri, ortopedici, dermatologi e io che avevo il setto nasale fratturato, cinquanta punti di sutura sul braccio sinistra, tendine lacerato ero al pronto soccorso dietro una tenda con un infermiere tirocinante”.

Stefano ha ripreso in chiave ironica l’incidente, proprio come fece alcuni mesi fa quando fu intervistato da Francesca Fagnani a “Belve”. La menzione all’ex moglie ha comunque stupito considerando i fatti recenti: solamente qualche settimana fa, la Rodriguez è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha accusato l’ex allievo di Amici di averla tradita con più di 12 donne. Dunque, a questo punto, come ha reagito Belen al monologo di Stefano? Verrebbe da dire in maniera lapidaria: questa mattina, 27 dicembre, l’argentina gli ha tolto il segui su Instagram.

Non solo; stando a quanto riportato da Deianira Marzano, avrebbe unfollowato anche alcuni amici del campano. Ormai Belen sembra essere veramente senza freni e, come ha scritto in un commento su Instagram, ha deciso di non tacere più e di non tollerare più nulla da nessuno.