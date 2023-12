Belen, parla il suo avvocato: Antonino Spinalbese fatto a pezzi

Per la prima volta parla l’avvocato di Belen sulla questione con Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì. L’ex coppia ha discusso, tramite i social, sul mantenimento della bambina. Il ragazzo l’ha accusata di avergliela portata via per le festività, cosa che lei ha negato. Ora a parlare, attraverso una nota inviata al Corriere della Sera, è Giuseppe Russo, legale della showgirl.

Secondo quanto scritto dall’avvocato, Spinalbese avrebbe mentito, in quanto, avendo dato il proprio consenso per il rilascio del passaporto alla bambina, non avrebbe potuto ostacolare il viaggio.

“La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza – pur essendone a conoscenza da settimane – con evidenti finalità meramente ostative e strumentali“

Inoltre, nella nota pubblicata dallo studio legale, è stata sottolineata l’assenza di Antonino durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, periodo in cui l’hair stylist non ha visto per niente la figlia, perché chiuso nella Casa del reality. Ad occuparsene è stata totalmente Belen.

“Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale. Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica“

Dunque, secondo quanto detto dall’avvocato la polemica “è inutile”, in quanto Spinalbese sarebbe nel torto.

La diatriba tra Antonino e Belen

Dopo una frecciatina postata su Instagram dall’hair stylist, sul fatto che pur essendo padre, non potesse festeggiare Natale con sua figlia, Belen ha deciso di rispondere. Secondo quanto sostenuto dall’argentina, il padre aveva la possibilità di vedere la bambina il 25 e il 26, ma non lo ha fatto.

La showgirl ha sottolineato che “un padre non si ricorda della figlia solo durante le festività“, ma sempre. A ciò Antonino ha risposto dicendo di “essere solo un padre che vuole stare con sua figlia” e che l’indomani la bambina sarebbe partita per l’Argentina senza il suo consenso. Ma la showgirl non solo ha replicato, ma ha postato anche scatti in cui è felice in compagnia della figlia. Non solo, con lei ci sono anche Santiago e Elio Lorenzoni, il nuovo compagno.

Belen sembra decisa a non stare più zitta, mettendo in mezzo anche gli avvocati. Ha ribadito più volte, infatti, di essere tornata quella di un tempo e di voler combattere per non fare più in modo che la gente si prenda gioco di lei. Una diatriba molto triste, che vede al centro una bambina contesa tra due genitori.