Belen, furia: “Natale? Spinalbese non è venuto a prendere la figlia”

Trapelano nuovi presunti dettagli sulla vicenda che vede coinvolti Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, relativa alla gestione della piccola Luna Marì. I due, in questi giorni si sono scambiati duri messaggi tramite social, lasciando intendere come il loro rapporto sia alquanto teso.

Belen-Spinalbese: emergono nuovi dettagli

Com’è ormai noto, una recente indiscrezione aveva riportato come Spinalbese sarebbe stato furioso della scelta di Belen di trascorrere il Natale con Elio Lorenzoni e la figlia Luna Marì all’Albereta, un resort bresciano. Antonino, quindi, pare avesse a disposizione solo il 25 dicembre per vedere sua figlia, recandosi nella struttura (Belen sarebbe poi partita per l’Argentina assieme ad Elio e Luna Marì). L’ex gieffino non avrebbe digerito la dinamica, realizzando quindi una storia Instagram dove aveva lasciato ipotizzare il suo disappunto. Belen, furiosa, aveva invitato l’ex compagno, sempre tramite social, a trovarsi un lavoro. Spinalbese aveva replicato a stretto giro con un comunicato molto duro, con accuse pesanti rivolte alla showgirl. Belen aveva infine riposto, dicendo di voler portare Spinalbese in tribunale.

Nelle ultime ore, inoltre, la showgirl ha fatto emergere nuovi presunti dettagli su questa intricata vicenda, offrendo la sua versione. Rispondendo ad un utente, nei commenti di uno dei suoi post, Belen ha scritto: “Ma di cosa stiamo parlando, non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare“. Il commento è stato notato e riportato da Deianira Marzano. Secondo quanto scritto dalla showgirl, quindi, Spinalbese non avrebbe voluto prendere la figlia nei giorni a disposizione. Rimane da capire come proseguirà questa vicenda e se quanto scritto da Belen possa trovare o meno conferme.

Antonino Spinalbese: diversi vip si schierano con lui

All’interno di questa storia, Antonino Spinalbese ha ricevuto il sostegno di diversi vip. Alessandro Basciano, separatosi di recente da Sophie Codegoni, è stato uno dei primi a schierarsi con l’ex gieffino. Sostegno anche da parte di Marco Bellavia, che ha consigliato al parrucchiere di non sfogarsi sui social per il bene della bambina. A seguire, anche Milena Miconi e Nicole Murgia hanno voluto mandargli un messaggio di supporto. Diversi, quindi, i vip che hanno appoggiato Spinalbese in questo scontro mediatico con Belen. Scontro che l’ex gieffino non intende continuare: dopo il comunicato, si è detto pentito e ha aggiunto di non voler più parlare della questione pubblicamente.