Spinalbese replica a Belen: gravissime accuse su come fa la madre

A Natale si è tutti più buoni e inclini a deporre l’ascia di guerra di ruggini mai sopite? No, almeno non lo sono Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che, lungo la giornata di Santo Stefano, sono stati protagonisti di un rovente botta e risposta velenosissimo, con pesanti scambi di accuse.

Ma si tirino rapidamente i fili del discorso: nelle sorse ore è trapelata un’indiscrezione che voleva lo spezzino furioso in quanto l’ex compagna avrebbe deciso di trascorrere il Natale con Elio Lorenzoni – suo attuale fidanzato nonché futuro sposo – e con la figlia Luna Marì in un resort bresciano a cinque stelle, l’Albereta. Antonino avrebbe avuto l’opzione di vedere la figlia solamente il 25 dicembre, recandosi nella struttura. Una dinamica che non sarebbe stata digerita dall’ex gieffino che ha confezionato una Story eloquente, lasciando trapelare il suo disappunto (“Auguri a tutti i papà”, ha scritto, tenendo tra le braccia un cane per far trasparire la propria solitudine). La Rodriguez è andata fuori di sé dando del nullafacente a Spinalbese su Instagram e invitandolo trovarsi un lavoro.

A stretto giro è giunta la replica dell’ex hair stylisit che ha diramato un comunicato stampa durissimi sui suoi profili social:

Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente, ogni giorno, nella vita di un figlio. Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre…. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia per 24h al giorno per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio.

Gli affondi di Antonino su Belen

Da quanto spiegato da Antonino la situazione con l’ex Belen per la gestione della piccola Luna Marì è tutt’altro che rosea. Seppur in modo garbato, le accuse rivolte alla Rodriguez dallo spezzino sono state pesantissime: per farla breve ha sostenuto che l’ex compagna lascia spesso i figli alla baby sitter, che racconta frottole, che è capricciosa, che non gli permette di vedere la bimba sempre, che addirittura ha organizzato un viaggio (la modella volerà a breve in Argentina, sua terra di origine), a cui prenderà parte anche la piccina, senza consultarlo.

Si comprende rapidamente che i rapporti tra i due ex sono tutt’altro che pacati e distesi, come invece sembrava che fossero fino a qualche tempo fa. A colpire pure il fatto che Belen e di conseguenza Antonino, che da sempre hanno mantenuto riserbo sui loro rapporti, si siano affrontati sulla piazza social nei giorni di Natale. Amen!

AGGIORNAMENTO Belen porta Spinalbese in tribunale

Belen ha contro replicato dicendo che porterà in tribunale Antonino: