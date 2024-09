Corona: “Fedez fece le corna a Chiara, ecco con chi”. Lei è famosa

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, “ha tradito Chiara Ferragni” durante il matrimonio: lo afferma Fabrizio Corona che snocciola anche il nome famoso della ragazza con la quale il rapper si sarebbe intrattenuto. L’ex re dei dei paparazzi, intervenuto al podcast Gurulandia, ha ribadito, come già fatto in altre occasioni di recente, di sentire negli ultimi mesi privatamente Federico.

Secondo quanto ha riferito da Corona, Fedez avrebbe messo le corna alla moglie a cavallo tra il 2018 e il 2019. Con chi? Con l’influencer friulana Taylor Mega, con la quale si sarebbe poi frequentato anche di recente, dopo il naufragio delle sue nozze. Chiara Ferragni, sempre a detta dell’ex re dei paparazzi, avrebbe scoperto il tradimenti di anni fa solamente nei mesi scorsi. Così Fabrizio a Gurulandia sulla vicenda:

“Taylor Mega stava con Tony Effe, poi hanno avuto un momento di pausa. Fedez scriveva a Taylor mentre stava con Chiara e la Mega stava con Tony. Taylor mi ha detto: ‘Quando Fedez mi scriveva io mi eccitavo’. Un giorno lui la invita nel vecchio studio e succede quello che pensate, mentre lui stava con Chiara. A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. Questo è il primo precedente. Chiara l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima”.

Lo scoop su Chiara Ferragni e Tony Effe? “Mi ha informato Fedez”

Corona è poi passato ad analizzare i presunti contatti che ci sarebbero stati nei mesi scorsi tra Chiara Ferragni e Tony Effe. In particolare, ha spiegato che è stato Fedez ad informarlo di quel che stava accadendo. Il rapper gli avrebbe assicurato di persona che era al corrente che sarebbe uscito il gossip riguardante l’ormai ex moglie e il collega:

La Dark Polo Gang era vicina a Fedez e lo stesso Tony quando era solista. Le cose sono cambiate quando Fedez e Chiara si sono lasciati. Un giorno a marzo 2024 ricevo un messaggio da lui e mi dice: ‘Vuoi uno scoop bro? Lui sarà il nuovo fidanzato di Chiara”. E mi manda una foto di Tony. Io non ci potevo credere e lui: “Fidati!”. Lui era convinto e alla fine la notizia è uscita. Io gli dico sempre che anche se Chiara avesse avuto un flirt con Tony, alla fine lei era libera. Fedez ha avuto altre relazioni. Io non considero infami quelli che vanno con le ex di amici”.

Corona: “Fedez sotto shock quando ha scoperto delle uova di Pasqua, lì ha tentato il suicidio”

Capitolo “Allucinazione collettiva”, l’ultimo brano di Fedez, quello in cui il cantante di Rozzano parla ampiamente dell’ex moglie. Corona ha sostenuto che il rapper ha cominciato a lavorare alla canzone mesi fa. Inoltre ha aggiunto che ha avuto uno shock emotivo, arrivando persino a pensare di farla finita, non quando è scoppiato il famoso ‘pandoro-gate’, ma quando la vicenda si è allargata anche al caso delle uova di Pasqua:

“Vi dico un’altra cosa esclusiva, il pezzo Allucinazione Collettiva l’aveva scritto a febbraio/marzo. Lui mi fece sentire questa canzone e a me è piaciuta subito. Lui lì parla di come ha tentato di togliersi la vita. Come e quando sono avvenuti questi tentativi. Quando scoppia il caso del Pandoro Gate succede una cosa pesante. Federico nei primi giorni si è esposto a difendere Chiara. Poi esce fuori la storia delle uova di Pasqua e lì Fedez ha avuto uno shock. Il primo tentativo di togliersi la vita è avvenuto lì. Ha preso una boccetta e se l’è calata tutta quanta ed è finito in ospedale”.

Si arriva al dissing con Tony Effe. Corona ha fatto delle rivelazioni anche su questo tema, assicurando che il brano uscito in anteprima in rete (e poi in parte modificato) non è stato fatto trapelare dall’artista come pensano molti:

“Il pezzo di Tony è stato molto duro perché nomina anche i figli e la curva del Milan. Non si capisce come mai prima che esca il pezzo di Tony, un tiktoker ha pubblicato un’anteprima senza censure. Non è stato Tony a darglielo, è uscito per un errore. La roba della curva è stata tolta e si rischiava di cadere in situazioni brutte, lui stesso si è reso conto che il pezzo del figlio non andava bene e l’ha cambiato. Poi il pezzo è diventato veramente pesante. L’idea commerciale di far uscire ‘Chiara’ sfruttando il nome è geniale, ma il testo è troppo pesante. Nel pezzo non censurato si sente la voce della Ferragni dove dice che Fedez voleva comprarsi gli streaming. Lei se n’è uscita con due storie Instagram dove dice di lasciarla in pace e di non toccare i figli. Mio Dio, tu esci con Tony, la tua migliore amica sta con il suo migliore amico, gli mandi gli audio…”

Giulia De Lellis e i contatti con Fedez

Corona ha anche detto che ci sarebbero stati dei contatti per mesi tra Giulia De Lellis e Fedez. Si ricorda che l’influencer di Ostia è l’attuale fidanzata di Tony Effe. I due hanno iniziato a vedersi nei mesi scorsi. Così l’ex re dei paparazzi:

“Andiamo per gradi. Tony Effe sta ufficialmente con Giulia De Lellis da pochi mesi. Fedez però si è scritto con lei per un lungo periodo, prima che lei iniziasse la storia con Tony. Se in amicizia o meno? Non voglio dare altre notizie. Però uno che va con tante ragazze, se scrive così con una ci sarà un motivo. Io la reputo brava, seria, capace, che si è costruita dal nulla. A me piace come persona e l’apprezzo così come tutti quelli che si creano uno spazio nel mondo dello spettacolo. Lei ha fatto tutto grazie alla sua creatività, è carismatica, capace. E comunque non è che non rispondeva a Fedez, gli rispondeva eccome”.

E ancora:

Ricordate che lui è stato male in Calabria? Che cosa fa Fedez? Gli invia il testo della canzone, anzi, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ce l’avevo. Fede nei momenti deboli tira fuori al sua parte umana, lui non è solo il ragazzetto che va in giro con le belle ragazze. Poi succede che la Lucarelli poche ore prima dell’uscita di Allucinazione Collettiva, spoilera il testo sui social. Chi le ha inviato il testo? Però va detto che Selvaggia ha pubblicato il testo originale, ma il pezzo è stato tagliato e modificato nel tempo. Fedez non ha tagliato la canzone quel giorno, m molto prima. Queste non sono cose che si fanno in poche ore, perché ci vuole del tempo per farlo”.

Infine Corona ha sostenuto che Fedez non ha voluto rendere pubblica una chat con la De Lellis in cui lei “gli ha scritto al Festival di Venezia”, dicendogli “che erano all’Amfar insieme”. “Cosa c’era scritto? Lei ha scritto a Fedez ‘perché non mi hai salutata?’. Però lui non l’ha pubblicato”, ha concluso l’ex re dei paparazzi.