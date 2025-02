Ex Amici incinta, crisi De Lellis, Toffanin in ansia…10 chicche di gossip

Si sussurra che Giulia De Lellis e Tony Effe siano in crisi. Motivo? I ben informati dicono che c’entri la gelosia reciproca e il fatto che l’influencer vorrebbe mettere su famiglia. La vedrebbe diversamente il rapper… E pensare che fino a pochi giorni fa si parlava di ipotetica proposta di nozze a Sanremo.

Deborah Iurato, vincitrice di Amici nel 2014 e in gara al Sanremo con Giovanni Caccamo nel 2016, è in dolce attesa. La cantante ragusana, che fa coppia con il musicista e produttore vittoriese Placido Salamone, ha annunciato la gravidanza. La musicista aspetta un maschietto.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, dopo la messa in onda della loro scelta a Uomini e Donne, hanno scritto dei post fiume su Instagram. Ringraziamenti al programma e solita solfa retorica. Peccato però che non abbiano detto come stiano le cose tra loro. Forse perché è tutto palese. La love story non è mai iniziata.

Eleonora Giorgi cammina a malapena, il tumore al pancreas è sempre più aggressivo. Il figlio Andrea Rizzoli ha ribadito che non c’è niente da fare di fronte a una simile malattia, se non cercare il più possibile di far trascorrere giornate serene alla madre.

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi diventeranno genitori. Lo ha annunciato lo stesso campione olimpico nei giorni scorsi, postando sul suo profilo Instagram un video in cui ha mostrato ai followers il risultato dell’ecografia della consorte.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono in crisi? Macché! Chi Magazine li ha paparazzati felici e contenti assieme ai figli avuti dai precedenti matrimoni. Si era sussurrato di una lite intensa tra i due. Casomai ci sia stata, è stata brillantemente superata. Avanti tutta!

Nel frattempo Fedez è ripiombato al centro del gossip del Bel Paese. In un video diffuso dall’esperta di gossip Deianira Marzano lo si vede baciare al Volt di Milano una giovincella. Pare che si tratti di Matilde Caru, avvistata con il rapper già lo scorso dicembre.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più innamorati. La conduttrice ha detto chiaramente, in un’intervista al magazine Gente, che sarebbe pronta ad avere un figlio con il ballerino. La Guaccero è già madre di Alice, 10 anni, avuta dal precedente matrimonio.

Pier Silvio Berlusconi è orgogliosissimo di Lorenzo, suo figlio 14enne. Il ragazzo ha iniziato a praticare la boxe e va forte: sei incontri, sei vittorio. Pare invece che mamma Silvia Toffanin sia un po’ preoccupata. Il compagno l’ha invitata a rasserenarsi, sostenendo che la boxe non è uno sport violento ma formativo.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ufficialmente divorziato. La favola è finita. Nessun assegno di mantenimento sarà stanziato, anche perché i due non hanno figli in comune.