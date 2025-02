Bruganelli, Bianca Guaccero e i fidanzati: chi vuole un figlio e chi no

Come procedono le love story di Sonia Bruganelli e Bianca Guaccero, entrambe sbocciate nell”universo’ di Ballando con le Stelle? L’ex moglie di Paolo Bonolis, dalla scorsa estate, fa coppia con Angelo Madonia. La frequentazione è cominciata prima che la produttrice televisiva partecipasse come concorrente al talent show condotto da Milly Carlucci. La relazione tra la Guaccero e Giovanni Pernice è invece nata in pista, proprio durante le lezioni e le esibizioni previste dal programma.

Bianca Guaccero pazza di Giovanni Pernice: vuole un figlio

Si parta col dire che sia Sonia sia Bianca sono felici e serene in questo momento con i rispettivi partner. Addirittura, una di loro ha dichiarato che è pronta per avere un figlio. Di chi si tratta? Della Guaccero che, intervistata dal magazine Gente, ha spiegato che non esclude in alcun modo di diventare mamma bis (l’attrice è già madre di Alice, 10 anni, avuta dal regista Dario Acocella).

Bianca ha da poco concluso l’esperienza alla guida del PreFestival, mentre Pernice, in questi giorni, si trova in Inghilterra, impegnato in un tour teatrale. “Terminato il suo impegno lavorativo ci piacerebbe avvicinarci e costruire qualcosa di importante insieme”, ha raccontato la Guaccero a Gente. Il desiderio di avere un figlio c’è: “Sinceramente avrei voluto più di un figlio nella vita. Quindi, se un domani il destino vorrà, ne sarei contentissima”.

La conduttrice ha poi speso parole al miele per il compagno, descrivendolo come uno “straordinario motivatore”. E ancora: “Lui è la prima persona nella vita, a parte i miei genitori, che tifa veramente per me, per la mia realizzazione. Mi vuole vedere felice, ci tiene che io insegua i miei sogni ed è orgoglioso di ciò che faccio”.

Tutto si sta incastrando perfettamente. Anche la piccola Alice tifa per la mamma. “Quando si è accorta della mia felicità, vedendomi molto prudente, in punta di piedi mi ha detto: ‘Mamma devi fare quello che ti senti’. Giovanni è stato bravo, molto rispettoso dei nostri equilibri di mamma e figlia. Il loro rapporto è un cammino tutto da costruire”, ha concluso l’attrice di Bitonto.

Per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia niente figli e niente convivenza

Tutto procede a gonfie vele anche per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Il 20 febbraio la produttrice ha compiuto 51 anni. Madonia, via social, le ha dedicato un tenero post. In particolare ha pubblicato un video della compagna. Pare che i due siano andati a vedere una mostra insieme. Nel breve filmato si nota l’ex moglie di Bonolis attorniata da dei palloncini. Il danzatore palermitano, come tappeto musicale, ha optato per la canzone “That’s Life” di Frank Sinatra. “Buon compleanno amore”, ha infine scritto.

Per Sonia e Angelo niente figli all’orizzonte. E anche niente convivenza. L’imprenditrice romana ha spiegato in diverse occasioni che è contenta della relazione con il ballerino, ma che per ora non ha in programma di andare a vivere con lui sotto il medesimo tetto.