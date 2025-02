Fedez scatenato: bacio di fuoco, chi è la donna che lo ha stregato

Altro che tenersi lontano dal gossip e pensare soltanto alla musica, Fedez è ripiombato in un amen al centro della cronaca rosa nostrana dopo che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha diffuso un video tra le sue storie Instagram in cui si vede il rapper milanese baciare una ragazza durante una nottata trascorsa nella discoteca Volt di Milano. Nel filmato si nota il cantante baciare appassionatamente la misteriosa donna che, però, forse tanto misteriosa non è. Certamente non è l’ex moglie Chiara Ferragni, ormai felice tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera, ma pare non essere nemmeno la sua presunta amante Angelica Montini. Secondo alcune segnalazioni si tratterebbe di Matilde Caru.

Matilde, 19enne milanese, non è la prima volta che finisce a essere chiacchierata dal gossip del Bel Paese assieme a Fedez. I due infatti erano stati paparazzati già lo scorso dicembre, mentre lasciavano un ristorante della metropoli lombarda. Ora arrivano le immagini dal Volt. Curioso notare che del Fedez dimesso sanremese non c’è più traccia. Il rapper sembra infatti molto arzillo e in ottima forma.

Nel frattempo l’ex moglie Chiara Ferragni pare che stia consolidando sempre più il legame sentimentale con il rampollo di casa Pirelli. Nei giorni scorsi si è mormorato di una “forte lite” di coppia. Casomai si sia verificata, è stata superata. Lo ha dimostrato Chi Magazine che pochi giorni fa ha pubblicato delle paparazzate in cui si notano i due piccioncini affiatati e complici, assieme alla rispettiva prole. Come è noto l’influencer cremonese ha avuto due figli da Fedez, Leone e Vittoria. Giovanni è invece padre tris. Tutti i frutti d’amore li ha accolti con l’ex moglie Nicole Moellhausen.

Se la situazione Ferragni-Provera è ben delineata, vale a dire che si è innanzi ad una coppia a tutti gli effetti, meno chiara è quella di Fedez. Con Matilde Caru fa sul serio oppure è una ‘semplice’ frequentazione? Chissà, il tempo darà tutte le risposte del caso. Quel che è sicuro è che il rapper continua ad essere il protagonista indiscusso della cronaca rosa italiana.