Ferragni e Giovanni lasciati? Cos’è successo durante la finale di Sanremo

Cosa è successo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera dopo la presunta lite di coppia dei giorni scorsi? A parlare di momenti di forte tensione nella relazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Lo stesso scrittore, nelle scorse ore, ha dato aggiornamenti sulla situazione sentimentale del manager e dell’influencer. Chi credeva che i due si fossero lasciati, dopo che lei è volata sola soletta a in Spagna e a Dubai per degli impegni professionali, si è sbagliato. La coppia è viva e vegeta, come testimoniato dalle nuove paparazzate postate da Parpiglia.

Il giornalista ha pubblicato sui suoi profili social degli scatti in cui si vedono Giovanni e Chiara attovagliati assieme ad altri amici a Casa Fiori Chiari a Milano. Le foto risalgono a sabato sera, ossia a quando è andata in onda la finale del Festival di Sanremo. Da ciò si possono evincere tre cose: quando il Festival è cominciato la Ferragni si trovava a Dubai, ma ha fatto rientro in Italia prima che l’evento finisse. L’influencer non si è interessata alla finale sanremese e quindi nemmeno all’esibizione dell’ex marito in gara con ‘Battito’ (il rapper si è classificato quarto), preferendo uscire a cena con il compagno. La terza curiosità riguarda, come la chiama Parpiglia, la ‘prova di pace’ con Giovanni.

Il giornalista continua a sostenere che nei giorni scorsi c’è stata una forte lite di coppia e che la famiglia del manager, dopo che la Ferragni durante il suo viaggio in Spagna ha ufficializzato alla stampa la love story, sarebbe andata su tutte le furie. E pure Giovanni non avrebbe preso bene la faccenda. “Le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni hanno fatto imbestialire la signora Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera”, assicura Parpiglia.

Dopo la tappa spagnola e le voci relative alla presunta lite, Ferragni è volata sola soletta a Dubai. E qualcuno ha cominciato a sussurrare che forse il rapporto con il manager fosse agli sgoccioli o addirittura giunto al capolinea. Invece, le foto scattate a Casa Fiori hanno dimostrato in modo plastico che il legame sentimentale non è naufragato. La Ferragni, però, da ora in avanti dovrà essere più attenta dal punto di vista mediatico: la famiglia della sua dolce metà pare che vigili scrupolosamente e che attenzioni in maniera clinica le sue mosse per tutelare la propria privacy.