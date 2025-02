Chiara Ferragni e Giovanni, “forte lite”: brutta piega, il retroscena

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avrebbero litigato in modo tutt’altro che soft. Lo assicura Gabriele Parpiglia che ha parlato di uno scontro “molto forte”. Il giornalista non ha però spiegato il motivo che avrebbe generato i dissapori. Ha scritto che una sua fonte gli ha garantito che i due fidanzati nelle scorse ore si sarebbero ritrovati a sostenere una discussione accesa. Sempre Parpiglia, nella giornata di ieri, ha riferito che la famiglia di Giovanni avrebbe imposto la cancellazione dei video sui social relativi all’intervista concessa in Spagna da Chiara Ferragni che alla rivista Hola! ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche sul compagno.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno un futuro oppure no?

“Brusco litigio tra Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera. Molto forte. Avvenuto quest’oggi“. Così Parpiglia tra le sue storie Instagram. Il giornalista poche ore prima ha anche sostenuto che la madre del manager, Cecilia Pirelli, sarebbe furiosa per le esternazioni ‘spagnole’ dell’influencer. Ferragni, a onor del vero, non ha detto nulla di male. Semplicemente che col nuovo compagno è “felice”. Il punto è che i Tronchetti Provera e i Pirelli sono riservatissimi sulle loro faccende private, tutto il contrario della Ferragni che ha costruito una carriera mettendo in piazza i suoi fatti personali. Da tale dinamica si genererebbero gli attriti. Molti si domandano se la love story, in un simile contesto, possa avere un futuro. Altrimenti detto, se Chiara e Giovanni possano resistere e per quanto.

Ferragni e la donazione di 200mila euro

In cotanto can can, nelle scorse ore, l’ex moglie di Fedez ha anche effettuato a titolo personale una donazione di 200.000 euro al “Progetto Ruth” di Caritas Italiana. Trattasi di un progetto che fa parte del Protocollo d’Intesa sul “Microcredito di libertà – Protocollo di Microcredito per l’emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza”. L’iniziativa mira a dare slancio all’emancipazione delle donne, a combattere la violenza maschile e qualsivoglia manifestazione di sudditanza economica.

La donazione è stata effettuata dopo che la Ferragni e il Codacons hanno raggiunto un accordo transattivo. L’influencer cremonese, nel frattempo, si appresta ad affrontare un processo per truffa aggravata dopo essere stata rinviata a giudizio per la ormai arcinota vicenda dei pandori Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi.