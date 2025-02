Ferragni, “la famiglia di Giovanni è furiosa”: fatti cancellare i video

Tirerebbe un’aria piuttosto tesa dalle parti della famiglia Tronchetti Provera. Motivo? Ci sarebbe preoccupazione e disappunto per la relazione sentimentale imbastita da Giovanni e da Chiara Ferragni. Il giornalista Gabriele Parpiglia sostiene che i genitori del manager sarebbero furiosi e che avrebbero fatto cancellare all’influencer cremonese tutti i video e i contenuti social che in qualche modo potevano ricollegarsi all’universo della loro famiglia. La tensione sarebbe salita ulteriormente dopo che la Ferragni, volata in Spagna nelle scorse ore, ha parlato per la prima volta alla stampa della sua love story con il magazine Hola!.

Secondo quanto scritto da Parpiglia su Instagram, l’opposizione più strenua alla relazione arriverebbe da Cecilia Pirelli, madre di Giovanni. “Ha detto chiaro e tondo, “questa relazione non s’ha da fare””, ha assicurato Parpiglia. Il problema non sarebbe a livello personale, quanto piuttosto comunicativo. Giovanni fa parte di una famiglia di industriali che hanno fatto della riservatezza e della privacy un marchio di fabbrica. Tutto il contrario dell’ex moglie di Fedez che ha costruito una carriera “condividendo” gli aspetti più intimi della sua vita. Ebbene, si arriva ai contenuti rimossi dalla Ferrragni.

Dopo che Chiara ha detto ai microfoni spagnoli che è serena grazie alla nuova relazione, di fatto ufficializzandola, “la famiglia Pirelli è ancora più furiosa, tanto che ha fatto cancellare dal web ogni video UFFICIALE DELL’EVENTO O TAGLIARE ALCUNE PARTI che contenessero quella dichiarazione. Digitare per credere…”. Secondo Parpiglia tra la famiglia e Giovanni c’è un patto, ossia di vivere la relazione con l’influencer senza scatti social o foto che riprendano beni e possedimenti dei Tronchetti Provera e Pirelli.

Ma che cosa ha detto la Ferragni di così grave in Spagna? Semplicemente che è “serena e felice” con Giovanni e che grazie a lui ha ritrovato serenità, aggiungendo che non tornerà “mai più con Fedez”. Dichiarazioni non roboanti e misurate, anzi di circostanza. Il punto, sempre secondo le informazioni raccolte da Papiglia, è che la famiglia di Giovanni non vuole che avvenga nemmeno ciò. Motivo? Non è difficile da prevedere: si sa che la Ferragni in questo momento, qualsiasi cosa dica, finisce per essere chiacchierata dal gossip de Bel Paese. Di conseguenza pure i cognomi Tronchetti Provera e Pirelli finiscono nel can can del chiacchiericcio. E questa è la cosa che la famiglia di Giovanni vuole assolutamente evitare.