Ferragni in Spagna: Fedez schiantato e verità sulla visita ostetrica

A Chiara Ferragni non passa manco per l’anticamera del cervello di ritornare assieme all’ex marito Fedez. Lo ha dichiarato lei stessa, in modo perentorio, alla testata spagnola Hola!. Con il giornale iberico ha anche parlato per la prima volta pubblicamente del nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera, affermando che con il manager è felice e serena. Nelle scorse ore l’infleuncer cremonese, attraverso un video su TikTok, ha anche fatto chiarezza sul filmato in cui la si vede in nella clinica ostetrica milanese Mangiagalli.

L’imprenditrice digitale in queste ore si è recata in Spagna per seguire i Goya Awards, il più prestigioso riconoscimento cinematografico spagnolo. Prima ha fatto tappa a Granada dove ha incontrato il sindaco per poi sfilare sul tappeto rosso dell’evento. La rivista Hola! è riuscita a intercettarla, scambiando con lei quattro chiacchiere. In particolare la Ferragni ha riferito di essere “serena” e “felice” in questa fase della sua vita. E che tale piacevole sensazione è merito della love story sbocciata qualche mese fa con Giovanni Tronchetti Provera.

“Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno, spero che continueremo così. Avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui”, ha sottolineato Chiara. Trattasi delle prime parole pubbliche indirizzate al compagno, la cui famiglia pare che non ami vedere finire il proprio nome al centro del gossip. Ecco perché finora la Ferragni non ha mai parlato pubblicamente e dettagliatamente della relazione, né con la stampa, né sui suoi profili social. E l’ex marito? “No con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio“, ha tuonato l’influencer.

Chiara Ferragni alla Clinica Mangiagalli di Milano: la spiegazione

Sempre nelle scorse ore, sul profilo TikTok di Veronica Ferraro, migliore amica della Ferragni che ha rivelato di essere incinta, ha fatto capolino un filmato che immortala Chiara durante una visita alla Clinica Mangiagalli di Milano, struttura specializzata in ostetricia e ginecologia.

@veronica_ferraro Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in mangiagalli 😂 Qua diceva “e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi?” Ti amo @Chiara Ferragni 😂 ♬ original sound – .✩bismusic

È stata la stessa ex moglie di Fedez, attraverso un commento, a rendere noto il motivo della sua presenza nella clinica. Presenza che, di recente, ha creato un malinteso. Infatti c’è chi ha pensato che la Ferragni fosse incinta di Giovanni Tronchetti Provera. Nulla di tutto questo. Ad essere in dolce attesa è Ferraro che ha scritto: “Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in Mangiagalli”. “Qua diceva (Ferragni, ndr) ‘e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi“, ha aggiunto Veronica. Sulla questione è poi giunta la puntualizzazione dell’influencer cremonese: “E tutti che pensavano fossi io incinta”.