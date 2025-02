Chiara Ferragni di nuovo ‘zia’: Ferraro incinta. Commenti inaspettati

La notizia era già stata spoilerata da Alessandro Rosica qualche tempo fa. Per la precisione quando Chiara Ferragni era stata avvistata presso una clinica. Tutto il web era impazzito pensando che la Ferragni fosse già incinta di Giovanni Tronchetti Provera. Ma così non era. Chiara aveva semplicemente accompagnato la sua migliore amica ad una visita ginecologica. Così Veronica Ferraro oggi, con un tenero post sui social, ha voluto dare la notizia della sua gravidanza. Non solo! Come aveva già fatto in passato la Ferraro ha voluto condividere con i suoi followers qualcosa di ancora più intimo. Insieme al compagno Davide Simonetta ha raccontato la difficoltà di non riuscire a rimanere incinta. Il percorso complesso per riuscire finalmente a leggere le due lineette positive sul test di gravidanza.

Così, in un video postato su Instagram, Veronica Ferraro ha raccontato i momenti più difficili e la gioia gravidanza. Il video comincia con le immagini del matrimonio e prosegue con una serie di flash, tra cui quelli in ospedale, che raccontano i vari step di questo lungo cammino. Le parole di Veronica Ferraro commuovono il web: “Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare. Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense, di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato“. Si scopre poi, sempre dal video postato, che la coppia aspetta un maschietto.

Veronica Ferraro e i commenti ricevuti dalle amiche

Finalmente la Ferraro può dare la notizia più lieta e dichiarare al mondo (social) di essere quasi al quinto mese di gravidanza. Non mancano, ovviamente, i commenti entusiasti dei suoi amici. In primis Chiara Ferragni che commenta, in calce al video, quanto segue: “Troppo felice per voi. La zia ti aspetta”. Ma anche lo stesso Rosica che aveva anticipato la notizia commenta così: “Mi dispiace avervi rovinato la sorpresa. Auguri”. Poi troviamo anche la parole di Chiara Biasi, Giulia Salemi, Valentina Ferragni e tanti altri ancora. Ma c’è qualcosa di davvero inaspettato.

Infatti ciò che colpisce profondamente è che finalmente ci troviamo davanti a commenti per la maggior parte positivi. Gli auguri di tanti sconosciuti fanno ben sperare che il mondo social sappia ancora godere delle gioie altrui. Dopo l’ondata di violenza mediatica dovuta al caso Corona-Fedez-Ferragni è difficile aspettarsi qualcosa di così positivo. Scorrendo i commenti è quasi impossibile leggere cose sgradite. Come capita abitualmente e per qualsiasi situazione. L’unanimità di commenti benauguranti ci permette di chiudere questa settimana col sorriso. Così anche noi ci uniamo agli auguri alla coppia.