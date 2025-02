Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio ufficiale: i dettagli economici

È proprio vero che le favole d’amore sono solo roba da romanzi. La vita reale è tutt’altra cosa. Nemmeno le star hollywoodiane e il loro universo pseudo fatato si avvicinano minimamente alla fiaba. Per ulteriori dettagli chiedere a Jennifer Lopez e Ben Affleck che sono tornati ufficialmente single. Dopo mesi di indiscrezioni circa la loro separazione, ecco la conferma giunta dalla Corte superiore di Los Angeles. Un giudice, venerdì 21 febbraio, ha approvato l’accordo di divorzio. Il documento era stato depositato circa trenta giorni fa e avrà effetto immediato. Altrimenti detto i ‘Bennifer’, dopo il clamoroso ritorno di fiamma nel 2022, non esistono più.

La richiesta di divorzio era stata presentata sei mesi fa dalla cantante. La storia con il regista, per certi versi, è stata davvero una sorta di favola. Peccato che a mancare sia stata la parte più importante, ossia il lieto fine. Correva l’inizio del nuovo millennio quando la pop star e l’attore iniziarono a frequentarsi. Una passione travolgente che li spinse quasi fino all’altare. Quasi, visto che nel 2004, prima del grande passo, la love story naufragò.

Jennifer e Ben hanno poi avuto altri amori, figli con altri partner, vite totalmente diverse. Ma la favola non era ancora conclusa. A distanza di ben due decenni dalla passione che li travolse in gioventù, ecco il colpo di scena fiabesco: nel 2022 tornarono a fare coppia. Un ritorno di fiamma clamoroso, chiacchierato in tutti gli angoli del globo. Si pensava che durasse perché la cantante e l’attore, ormai adulti, pareva che avessero le idee chiare e avessero capito di voler trascorrere la vita assieme. E invece tutto si è sciolto rapidamente come neve al sole.

Nel giro di un paio d’anni la relazione è finita su un binario morto. La crisi è culminata con la rottura. L’accordo per il divorzio sarebbe stato raggiunto a settembre 2024, cioè un mese dopo la richiesta. I due ex hanno quindi evitato una lunga guerra giudiziaria, riuscendo a trovare rapidamente un’intesa. Si è saputo che nessuno verserà il mantenimento a nessuno, dunque niente assegni né da parte di Ben, né da parte di Jennifer. I restanti dettagli degli accordi finanziari sono stati ovviamente tenuti privati e c’è da scommettere che la stampa americana comincerà a breve a ricamarci su.

La Lopez inoltre non porterà più il cognome Affleck. I due non hanno figli assieme, ma ne hanno da precedenti love story. La pop star è madre di due gemelli avuti con Marc Anthony, mentre il regista ne ha tre avuti con l’ex moglie Jennifer Garner.