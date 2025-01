Lopez e Affleck: la verità sul loro divorzio. L’accordo (ri)trovato

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti, eppure, tale frase non può essere confermata da Jennifer Lopez e Ben Affleck che, invece, hanno deciso di lasciarsi di nuovo. Questa volta, però, dopo tre anni dal fatidico sì atteso per venti anni. I due, infatti, erano stati insieme nel 2002 per poi allontanarsi e ritrovarsi nel 2021. Da mesi, la rottura della coppia sta facendo molto parlare il mondo del gossip e da qualche giorno sarebbero arrivate notizie certe al riguardo con tanto di accordo che sancisce la separazione tra i due attori.

L’accordo

Un tabloid americano Tmz he precisato alcuni dettagli sul divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, specificando: “Ognuno terrà per sé ciò che ha guadagnato in questi due anni di matrimonio”. Dunque, sarebbe stato scritto un accordo tra i due attori riguardante anche la villa acquistata insieme dai due a Los Angeles, dal costo di 61 milioni di dollari e messa in vendita.

Inoltre, Ben Affleck si terrà tutti i guadagni della sua casa di produzione, con cui ha dato vita a Air e altri lavori. J-Lo, invece, si terrà gli introiti di Atlas e This Is Me… Now. Non si è parlato di alimenti.

La data ufficiale del divorzio

Il 20 febbraio sarà la data che ufficializzerà il divorzio tra i due attori americani. Da quel giorno in poi, Jennifer Lopez rinuncerà al cognome del collega che all’atto del matrimonio aveva, invece, deciso di adottare. Quindi, si riapproprierà del suo cognome completo, vale a dire Jennifer Lynn Lopez.

Un matrimonio da favola già finito

Dopo venti anni Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono ritrovati ed hanno deciso di dare al loro amore una seconda possibilità. Così, nel 2021 i due hanno iniziato a frequentarsi fino a capire di essere innamorati e di essere pronti a fare il grande passo che in passato era mancato. A luglio 2022, dunque, la coppia ha coronato il sogno del matrimonio.

Per mesi si sono mostrati insieme, complici come non mai. Cosa è successo, però, negli ultimi mesi? Nessuno lo sa con certezza ma in una delle tante interviste rilasciate dalla star americana, la diretta interessata ha riferito: “Non riesco a cercare la felicità nelle altre persone. Devo averla dentro di me”. Lei stessa ha dichiarato di sentirsi sollevata nell’essere tornata ad essere single. Che questo sia l’inizio di un nuovo capitolo della vita degli attori? Non ci resta che seguirli per scoprire cosa succederà e se questa volta sia veramente finita tra loro.