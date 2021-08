Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti per il matrimonio

By

Jennifer Lopez e Ben Affleck fanno sul serio! Dopo il ritorno di fiamma che ha fatto sognare i più romantici la coppia è pronta a convolare a nozze. Una fonte ha assicurato a Us Weekly che la cantante e il divo di Hollywood stanno pensando seriamente al matrimonio. L’insider ha spiegato che JLo e Ben sono follemente innamorati e questa volta Affleck non intende farsi scappare la Lopez.

I Bennifer – come sono stati ribattezzati dalla stampa – dovevano diventare marito e moglie già nei primi anni Duemila. A un passo dall’altare, però, la storia d’amore è terminata. I motivi della rottura non sono mai stati svelati del tutto ma ora la coppia non intende ripetere gli errori del passato.

Stando a quanto si legge sul magazine americano Jennifer Lopez e Ben Affleck sono propensi a fare un matrimonio in gran segreto, lontano da tutto e da tutti. Una cerimonia intima, alla presenza di pochi invitati. Nessun mega party, come i due avevano progettato tempo fa, dopo la prima proposta di fidanzamento dell’attore.

La fonte ha inoltre spifferato che Jennifer Lopez ha trovato Ben Affleck molto più maturo rispetto a un tempo: un cambiamento che l’ha letteralmente lasciata senza parole e che ha riacceso quel sentimento d’amore. Una situazione che ha permesso alla 51enne di dimenticare velocemente l’ultima fiamma, lo sportivo Alex Rodriguez.

La scelta di Jennifer Lopez

Di recente Jennifer Lopez ha cancellato il suo ex Alex Rodriguez dai social network. Dopo l’addio di quattro mesi fa la cantante e attrice ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni traccia dell’ex fidanzato, con il quale era ad un passo dal matrimonio. JLo ha rimosso dal suo account social tutte le foto e i video insieme allo sportivo 43enne. In più ha smesso di seguirlo.

Al contrario della sua ex fidanzata Alex Rodriguez risulta ancora un follower di Jennifer Lopez – la popstar può contare su oltre 170 milioni di “seguaci” – e non ha tolto né le foto né i filmati con l’ex compagna. Mentre la Lopez ha ritrovato il sorriso accanto a Ben Affleck Rodriguez risulta ancora single. Di recente è stato però avvistato in barca con la presentatrice televisiva Melanie Collins.