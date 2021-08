Jennifer Lopez e Ben Affleck: parla per la prima volta Alex Rodriguez

Per la prima volta Alex Rodriguez ha parlato della fine della sua storia d’amore con Jennifer Lopez. Una storia d’amore durata quasi cinque anni e finita a un passo dall’altare. I motivi della rottura non sono mai stati svelati anche se i gossip hanno parlato di una serie di tradimenti da parte dello sportivo che avrebbero ferito parecchio la cantante e attrice di origini portoricane.

In un’intervista a Entertainment Tonight Alex Rodriguez ha fatto sapere a proposito della fine della sua relazione con Jennifer Lopez:

“Ho vissuto cinque anni di vita e di collaborazione incredibili. Io e le mie figlie abbiamo imparato tanto. Siamo così grati per gli ultimi cinque anni che ora ci chiediamo: come possiamo migliorare i prossimi cinque anni grazie alle lezioni apprese?”

Dunque Alex Rodriguez non sembra per nulla pentito degli anni trascorsi accanto a Jennifer Lopez. Anzi, è grato alla vita per aver avuto questa grossa opportunità e aver avuto la possibilità di amare una persona splendida. Tra l’altro la popstar è stata un grande punto di riferimento per le figlie dello sportivo, nate dal precedente matrimonio con la psicologa Chynthia Scurtis: Natasha, 17 anni, ed Ella, 13.

Al momento Alex Rodriguez ha preferito non proferire alcuna parola riguardo il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, avvenuto venti anni dopo la separazione. Un ritorno di fiamma che viaggia a ritmo spedito: i due sono già pronti per la convivenza.

La scelta di Jennifer Lopez

Nonostante le belle dichiarazioni di Alex Rodriguez, Jennifer Lopez ha deciso di cancellare il suo ex fidanzato dai social network. Dopo l’addio di quattro mesi fa la cantante e attrice ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni traccia dell’ex fidanzato, con il quale era ad un passo dal matrimonio. JLo ha cancellato dal suo account social tutte le foto e i video insieme allo sportivo 43enne. In più ha smesso di seguirlo.

Al contrario della sua ex fidanzata Alex Rodriguez risulta ancora un follower di Jennifer Lopez – la popstar può contare su oltre 170 milioni di “seguaci” – e non ha rimosso né le foto né i filmati con l’ex compagna. Mentre la Lopez ha ritrovato il sorriso accanto a Ben Affleck Rodriguez risulta ancora single. Di recente è stato però avvistato in barca con la presentatrice televisiva Melanie Collins.