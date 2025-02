Tamberi diventa papà: il video con Chiara Bontempi commuove

Periodo ricchissimo per Gianmarco Tamberi. Dopo la comparsata al Festival di Sanremo in cui ha annunciato il suo prossimo obiettivo, ossia l’Olimpiade a Los Angeles, oggi ha fatto un altro grandissimo annuncio. Sul suo profilo Instagram il campione del salto in alto ha pubblicato un tenerissimo video che parla chiaro: lui e la moglie Chiara Bontempi diventeranno genitori! Un capitolo di vita pieno di traguardi per Tamberi, che non ha nascosto tutta la sua contentezza per la bellissima novità.

Tamberi diventa padre: il post di Instagram commuove

Il campione olimpico non è riuscito a trattenere la gioia e ha scelto di condividere con tutto il suo pubblico, che lo ama tantissimo, la lieta notizia. Lui e Chiara, uniti in matrimonio dal 2022, aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo sono stati entrambi, che con un dolcissimo video in bianco e nero pubblicato su Instagram hanno fatto emozionare letteralmente tutti. Insieme dal 2009, nel 2025 si ritrovano uniti in un sogno che tra nove mesi diventerà realtà: una nuova vita che nasce dal loro amore.

Il video, ovviamente già cliccatissimo e ricco di reazioni emozionanti, contiene una dedica meravigliosa:

Un’emozione indescrivibile…

A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre.♥️

A fare da sottofondo al dolcissimo annuncio il brano di Ryan Mack, che titolo più azzeccato non poteva avere: Forever and Ever and Always. Una dedica d’amore eterno, una promessa solida che profuma di vita.

Gianmarco Tamberi e il desiderio di un figlio

Giusto a settembre 2024 Gibo e Chiara erano stati ospiti nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin e proprio lì avevano affermato con grande trasparenza l’immenso desiderio di diventare genitori. In particolare, Tamberi era stato chiaro (e se vogliamo anche un po’ profetico, visto l’andamento delle cose): “Non vedo l’ora di diventare papà. Amo Chiara, siamo cresciuti insieme e non vediamo entrambi l’ora che questa cosa accada”, aveva detto. Qualche mese dopo il lieto annuncio, a dimostrare quanto il loro amore sia forte, sia pieno, sia frutto di una conoscenza profonda che va avanti da tanti, tantissimi anni.

Dopo le olimpiadi di Parigi, che hanno costretto Gianmarco lontano da casa per un po’ di tempo (è proprio lì che lui ha perso la fede nuziale!), la coppia ha scelto di provarci. Oggi arriva l’annuncio della gravidanza, “un’emozione indescrivibile“, dicono entrambi. Per loro il futuro si prospetta luminoso e noi auguriamo a entrambi tutto l’amore e la vita di questo mondo.