Olimpiadi, Tamberi perde la fede: le commoventi scuse alla moglie

Ormai la notizia è di dominio pubblico ma solo pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato: Gianmarco Tamberi ha davvero perso la sua fede durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Con un lungo e commovente post sulla sua pagina Instagram, il campione olimpico ha voluto chiedere scusa alla moglie, cercando di giustificare l’accaduto e facendole una promessa molto importante.

Il lungo post di Tamberi per la moglie

Purtroppo sono cose che capitano anche ai migliori: nel corso della sfilata all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il campione di salto in alto e portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi ha perso la sua fede nuziale. Tamberi ha infatti visto il prezioso anello sfilarsi dal suo dito e rimbalzare sull’imbarcazione che ospitava la delegazione italiana, per poi fare un tuffo direttamente nella Senna dove rimarrà per sempre.

Una perdita molto importante per il campione, sposato dal 2022 con Chiara Bontempi. E se tra i suoi compagni di avventura, c’è stato anche chi ha cercato di scherzarci su con frasi del tipo “perso un oro ne trovi un altro”, per il campione olimpico si è trattato di una cosa seria e per questo ha voluto dedicare un lungo post di scuse alla moglie. Parole che fanno a dir poco commuovere: chi non lo avrebbe perdonato?

“Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire”, inizia così la lunga dedica di Tamberi alla moglie. “Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca […] Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo”.

Il campione olimpico ha poi concluso il post con una dolce proposta alla moglie: “Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo“.

Insomma, una promessa è una promessa e ora Tamberi, oltre a portare a casa la vittoria alle Olimpiadi, deve anche pensare a mantenere la parola data. Ad attenderlo al suo ritorno da Parigi, a questo punto ci sarà quindi una nuova cerimonia per rinnovare la promessa d’amore alla moglie e per tornare a indossare il simbolo del loro profondo legame.

Il dispiacere della moglie Chiara

Ieri sera, subito dopo aver appreso l’accaduto, la moglie del campione olimpico, Chiara Bontempi, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram, rispondendo a tutte quelle persone che si stavano chiedendo se il marito avesse davvero perso la fede nuziale nella Senna. Una semplice faccina triste seguita da tre puntini di sospensione e nulla più, a sottolineare il grande dispiacere per l’accaduto.