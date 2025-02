Francesca Sorrentino fiume, Mennoia: “Pazza”. Gianluca inesistente

Francesca Sorrentino, dopo la puntata di Uomini e Donne in cui è stata mandata in onda la sua scelta, ha rotto il silenzio tramite il suo profilo Instagram. L’ex volto di Temptation Island ha scritto un post fiume, che è stato spernacchiato da diversi appassionati che seguono il dating show di Maria De Filippi. Si parta con il dire che non ha menzionato Gianluca Costantino, come se fosse inesistente. Pare ormai chiaro che la frequentazione con lui non sia nemmeno cominciata. Ed è proprio per il fatto che non abbia in alcun modo citato il giovane che tanti utenti hanno commentato ironicamente e con sarcasmo, chiedendole che fine ce n’è del corteggiatore.

“Come ogni capitolo, bello o brutto, anche questo è giunto al termine. È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova, che mi ha portato a far fronte ai miei limiti, i miei muri interiori, a fare i conti con me stessa”. Così ha esordito l’ex tronista. Emblematico il passaggio in cui scrive “bello o brutto”. La sottolineatura suona come una prova del fatto che con Gianluca è già tutto finito.

“Un viaggio in cui a volte mi sono sentita amata, a volte sola, a volte felice, a volte scoraggiata, a volte al settimo cielo. Un viaggio che, sebbene abbia portato ad una meta diversa da quella convenzionale, è stato vero: perché è stato il mio viaggio”. Nell’evidenziare l’approdo alla “meta non convenzionale”, sembra proprio che Francesca abbia ammesso che con Costantino ha deciso di non procedere con la conoscenza. Lo si ribadisce, ormai è più che chiaro che la love story non è decollata.

Spazio poi ai ringraziamenti a tutti coloro che lavorano al programma, comprese Maria De Filippi e il suo braccio destro Raffaella Mennoia. “Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, un po’ pignola, ma sempre VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere. Immensamente grata. È stata tutta vita”, ha concluso la Sorrentino.

In tanti hanno criticato l’ex volto di Temptation Island. C’è chi la considera ingenua, chi ha sostenuto che non sia stata in grado di capire quali corteggiatori fossero davvero interessati a lei e chi l’ha attaccata dicendo che ha tirato in giro tutti. Sotto al post ha battuto un colpo anche Raffaella Mennoia scrivendo un affettuoso “la pazza”, con tanto di cuoricino al seguito. Il gesto è piaciuto alla giovane che a sua volta ha replicato con un cuoricino. Non pervenuto Gianluca Costantino, né nelle righe del post di Francesca né tra i commenti.

Gianluca Costantino ringrazia Francesca Sorrentino

Poche ore fa anche Gianluca ha consegnato a un post Instagram le sue riflessioni. Lui, a differenza dell’ex tronista, ha ringraziato quest’ultima.

“Eccoci giunti al termine di un altro viaggio straordinario. Chi mi conosce sa bene quanto ci sia dietro ogni mia scelta di vita. Ho passato due anni della mia vita davvero complicati, dopo la perdita di mamma mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire. Come se non bastasse, in quel periodo si è conclusa anche la mia ultima relazione importante. Mi restava solo una cosa da fare: ritrovare me stesso. Quando si è presentata questa opportunità, il mio unico desiderio era tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni (anche solo la scelta di rimettermi in gioco mi faceva sentire vivo). Questo è stato un viaggio indimenticabile. Perché, passo dopo passo, ho imparato a liberarmi da negatività e paure, ed ho iniziato a lasciarmi trasportare dai momenti, dalle emozioni e dalle bellissime sensazioni che vivevo. Non ho alcun rammarico, perché non c’è niente di più bello che essere se stessi, mettersi in gioco e VIVERE ogni giorno al massimo. Ho imparato sulla mia pelle una grande lezione: QUI ED ORA BISOGNA VIVERE TUTTO CIO’ CHE SENTIAMO DI FARE, perché oggi ci siamo, ma domani non è mai una certezza! Ringrazio di cuore tutta la redazione, persone davvero splendide, Maria de Filippi per il suo supporto e Francesca Sorrentino per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi mesi”.

A colpire, al di là dei ringraziamenti e delle belle parole per il programma, è il fatto che né Gianluca né Francesca abbiano chiarito in che rapporti sono. Ma probabilmente non c’è niente da chiarire per il semplice fatto che non è mai cominciata alcuna relazione.