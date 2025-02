Francesca Sorrentino, “con Gianluca finita: cos’è davvero accaduto”

La tanto attesa scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è stata trasmessa mercoledì 19 febbraio. Tutto come previsto dalle anticipazioni trapelate la scorsa settimana: la puntata è stata molto triste, per farla breve. La tronista si è adirata con Gianmarco Meo dopo aver scoperto la faccenda dell’agenzia. Quindi ha abbandonato lo studio. Gianluca Sorrentino l’ha rincorsa e l’ha convinta ad uscire con lui. Lei ha accettato, senza petali e senza entusiasmi. E poi? Cosa è successo una volta che si sono spente le telecamere? A fornire i dettagli di come si sarebbe sviluppata la vicenda sentimentale ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni. Pare proprio che la storia sia durata da Natale a Santo Stefano. Altrimenti detto non è mai proprio decollata.

Uomini e Donne, cosa è successo tra Francesca e Gianluca dopo la scelta

“Mi state scrivendo tutti che vi siete imbarazzati per questa “scelta”, ha esordito Lorenzo Pugnaloni, esperto di retroscena del dating show condotto da Maria De Filippi. Il giornalista, come già anticipato nei giorni scorsi, ha assicurato che dopo la scelta Francesca e Gianluca hanno subito deciso di troncare la frequentazione. Da quanto emerso sarebbe stata la Sorrentino a non volere portare avanti la conoscenza: “Durata, come vi dicevo, 3 giorni, a Gianluca non sono piaciuti atteggiamenti di lei e Francesca ha lasciato perdere, quando una cosa non nasce non nasce, non c’è niente da fare”.

Pugnaloni e le rivelazioni dello sviluppo della (non) storia tra Francesca e Gianluca

Pugnaloni ha però aggiunto altri retroscena, raccontando che, secondo le informazioni in suo possesso, ci sarebbero altri motivi dietro alla scelta di non tentare nemmeno di dare un’opportunità alla frequentazione: “I motivi non sarebbero solo questi. Li ho sentiti entrambi, ognuno con le proprie ragioni, ora aspettano reciprocamente chi parla per primo”. L’esperto ha sottolineato che il suo pensiero non è mutato rispetto a pochi giorni fa, sostenendo che Francesca in realtà non è mai stata interessata a nessuno dei suoi corteggiatori e affermando che avrebbe fatto una figura migliore se avesse scelto di lasciare il Trono in solitaria:

“Il mio pensiero è sempre lo stesso: a lei non piaceva nessuno e si è visto altrimenti un minimo ci provi, non gliene faccio una colpa. Se una cosa non avviene, non si può forzare, però magari avrebbe potuto lasciare davvero il trono da sola, avrebbe dato più valore a se stessa”.

In parte Pugnaloni ha invece preso le parti di Gianluca, “criticato da tutti per dei programmi tv, alla fine è quasi stato il meno peggio (questo è il potere dei pregiudizi), perché almeno non ha mai nascosto che non c’è nulla di male nel fare programmi tv o avere il piacere di farli (ce l’hanno tutti, ce chi lo nasconde, nega e poi torna in studio con un foglio, e chi lo dice dall’inizio)”. “Probabilmente a galla verranno altri motivi, altre cose…”, ha concluso il giornalista che, però, non ha alcun dubbio sul fatto che la relazione, anzi è meglio parlare di frequentazione non è mai cominciata.

Nel frattempo gli appassionati alle dinamiche di UeD stanno ricoprendo via social di critiche Francesca Sorrentino, sostenendo che l’ex volto di Temptation Island avrebbe dovuto agire in modo diverso. Sempre in queste ora, tra l’altro, c’è chi va dicendo che lei sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato Manuel Maura e che non è da escludere un clamoroso ritorno di fiamma.