Uomini e Donne: Francesca finale flop, Gianluca tenta l’impossibile

Francesca Sorrentino lascia il Trono di Uomini e Donne con Gianluca Costantino. Prima di arrivare a questo finale, la tronista annuncia di voler abbandonare il programma di Maria De Filippi dopo aver capito che Gianmarco Meo le ha mentito. Il corteggiatore era stato accusato di avere dietro un’agenzia. Tale accusa ha insospettito un po’ tutti, in quanto a detta di molti Francesca avrebbe usato varie scuse per screditarlo e non sceglierlo alla fine.

Alla fine, quando Gianmarco ha ammesso di avere un’agenzia che lo segue, ma che non sente da settembre, la Sorrentino è arrivata al suo finale. Dall’altra parte Gianluca, mai apprezzato dai due opinionisti, dichiara oggi di voler continuare la conoscenza fuori, sebbene sia chiaro a tutti che lei avrebbe scelto Gianmarco. Intanto, Francesca lascia lo studio e si reca dietro le quinte sconvolta. Viene raggiunta prima da Gianluca e poi da Gianmarco, ma dice di voler restare da sola.

Quando rientra la Sorrentino, nello studio di Uomini e Donne, ammette di non sentirsi bene. Gianni Sperti, che finora aveva difeso Gianmarco, si scaglia contro di lui in quanto non riesce a prendere una posizione. Ha sempre dichiarato di essere interessato a Francesca e ora, a detta sua, dovrebbe fare di tutto per conoscerla fuori. Ma Meo ormai da tempo dichiara di essere stufo delle accuse e dei sospetti della Sorrentino, che oggi gli dice chiaramente di non vedere un futuro per loro. Proprio oggi si sta parlando del dettaglio legato all’agenzia che sembra accumunare il corteggiatore e Gianmarco Steri.

Gianmarco non lotta per lei e alla Sorrentino tocca salutarlo. Meo lascia lo studio e Francesca appare sempre più provata. Alla fine, è da apprezzare l’atteggiamento di Gianluca Costantino. Consapevole che non sarebbe stato lui la scelta, cerca di regalare alla Sorrentino un lieto fine. Avrebbe potuto girare i tacchi e andare via, ma resta lì di fronte a lei e mette in scena una specie di scelta, chiedendole di avvicinarsi a lui con la sedia. Così i due si ritrovano vicini, faccia a faccia, e Gianluca la rassicura. Francesca si lascia andare a un discorso improvvisato per dare un finale dolce al suo Trono:

“Quando sono venuta qui, speravo di fare una scelta con i petali. Ci conosciamo da poco, non ti ho mai percepito finto e attore. Mi hai sempre tutelata, anche quando io ti ho messo in discussione. Quel poco tempo che ci siamo conosciuti è stato di qualità. Se tu vuoi ci continuiamo a conoscere fuori”

Gianluca si alza e bacia Francesca, dandole così la possibilità di avere un lieto fine. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip assicura di voler continuare la loro conoscenza fuori visto che è davvero interessato alla Sorrentino. I due lasciano così lo studio insieme, ma il pubblico comunque non reagisce bene. I telespettatori si scagliano, questa volta, contro tutti e tre i protagonisti di questo Trono, trovando che questa scelta improvvisata rappresenti un finale triste.

Alla fine, tramite segnalazioni, è uscito fuori che tra Francesca e Gianluca la conoscenza fuori sarebbe già arrivata al capolinea. Molti sono convinti che la colpa sia di lei, in quanto ancora innamorata del suo ex fidanzato Manuel Maura. Infatti, questi telespettatori ritengono che la Sorrentino non fosse realmente pronta a rimettersi in gioco per trovare l’amore.

Gianmarco Steri, intanto, va avanti con il suo percorso e oggi fa qualche eliminazione. Non solo, il tronista appare sereno con Cristina. I due hanno fatto un’esterna e si sono trovati benissimo insieme.

Uomini e Donne: il Trono Over tra tensioni e litigi

Al contrario di ciò che si aspettavano i telespettatori, rimasti in bilico con la decisione di Francesca Sorrentino di abbandonare il Trono nella puntata di ieri, oggi si inizia con Gemma Galgani. Quest’ultima spiega che non è scattato nulla durante la cena con Salvo. Il suo corteggiatore conferma, affermando che neanche da parte sua non ci sono trovati. I due, infatti, si salutano con serenità e affetto. La puntata va avanti con Fabrizio che chiede scusa ad Agnese.

Dopo quanto accaduto nelle recenti puntate e durante l’ultima loro uscita, la dama ha deciso di chiudere la conoscenza. Oggi resta ferma nella sua posizione. Inizia una discussione tra Giuseppe e Sabrina. I due opinionisti consigliano alla dama di chiudere anche questo capitolo, notando che il cavaliere passa il suo tempo a fare complimento ad Agnese. “In queste situazioni vi ci mettete da sole”, fa notare Tina Cipollari.

Dopo la particolare scelta di Francesca e Gianluca, oggi a Uomini e Donne torna al centro studio Morena. Quest’ultima dice di aver provato bellissime sensazioni uscendo con Pierpaolo.