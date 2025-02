Uomini e Donne, Gianmarco Steri: dettaglio agenzia di Meo fa parlare

Il Trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è giunto al termine senza il lieto fine sperato. Infatti, la tronista ha deciso di concludere il suo percorso quando ha compreso che Gianmarco Meo le ha mentito sull’agenzia. Per chi non lo sapesse, il corteggiatore è sempre stato messo in dubbio da Francesca, la quale si è ritrovata a dover scendere altri ragazzi alla sua corte per far andare avanti il suo Trono. Tra questi c’è Gianluca Costantino. L’ex gieffino non ha mai convinto gli opinionisti, che invece si sono sempre schierati dalla parte di Meo.

Al contrario, Maria De Filippi ha spesso preso le difese di Gianluca e, come accaduto nella puntata andata in onda ieri, ha palesato i suoi dubbi su Gianmarco. Il fattore principale che ha portato Francesca a voler abbandonare il suo Trono riguarda l’agenzia che starebbe seguendo Meo. Quest’ultimo ha prima assicurato di non avere nessuno al suo fianco che lo segue dal punto di vista lavorativo. Dopo di che, si è ritrovato a confessare che fa parte di un’agenzia, con cui però non ha rapporti da settembre.

La Sorrentino a Uomini e Donne ha ammesso di non riuscire a fidarsi di Gianmarco, anche se molti hanno trovato nella sua scelta un modo per screditare lui e lasciare il programma ‘pulita’. Gianluca comunque le ha chiesto di uscire insieme dalla trasmissione. Ma tramite le segnalazioni è già noto che la loro storia è già finita prima di inizia. Niente petali rossi per Francesca, la quale è rimasta delusa dal fatto che Meo abbia un’agenzia, sebbene lei stessa ce l’abbia.

Ora spunta un dettaglio, riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, che riguarda Gianmarco Steri, attuale tronista ed ex corteggiatore di Martina De Ioannon. L’esperto del dating show di Maria De Filippi ha fatto sapere che anche lui segue su Instagram “lo stesso manager/agenzia di Gianmarco di Francesca”. Un dettaglio, questo, che per molti potrebbe non significare nulla. Ma siccome la Sorrentino ci ha dato peso e la conduttrice l’ha sostenuta potrebbe di sicuro far parlare.

Nel frattempo, i telespettatori appaiono un po’ delusi da come il trono di Steri è iniziato. Il motivo? Credono che sia tutto puntato sulla visibilità, in quanto si sono presentate migliaia di aspiranti corteggiatrici, sulle quali sono già spuntate alcune segnalazioni. Molti credono che il principale obiettivo di queste ragazze sia la visibilità, consapevoli del successo ottenuto da Gianmarco in questi mesi. Non resta che attendere per scoprire effettivamente cosa accadrà in questo Trono.