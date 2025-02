Uomini e Donne: De Filippi smaschera con le prove, poi annienta Meo

Agnese e Sabrina sedute di fronte a Giuseppe danno inizio alla puntata di oggi di Uomini e Donne. In particolare, si apre subito un caso, legato a ciò che è accaduto alla fine della registrazione precedente. Agnese e Giuseppe si sono avvicinati e hanno conversato. Sabrina ha visto da parte della dama la volontà di inserirsi tra loro. Invece, Agnese assicura che da parte sua non c’è interesse. Maria De Filippi prende subito le sue difese, facendo notare che non si fa problemi a dire di essere interessata a qualcuno.

La conduttrice arriva a questa conclusione tenendo conto del fatto che Agnese, con tranquillità, aveva ammesso di essere disposta a conoscere Gianmarco Steri. Quest’ultimo, però, aveva rifiutato, continuando il suo Trono con le sue corteggiatrici. Maria fa poi notare oggi che Giuseppe dichiara che Agnese lo guarderebbe spesso. Ma la dama smentisce e Tina Cipollari ritiene che sia il cavaliere quello interessato. De Filippi vuole vederci chiaro e invita Sabrina a guardare bene la clip che mostra i due conversare.

“Lui dice una frase di uno che fa la corte. ‘Perché mi guardi così’, è una frase un po’ vecchia”, sottolinea la padrona di casa. Giuseppe ammette di trovare Agnese una bellissima donna, dettaglio che non porta cambiamenti nel suo interesse nei confronti di Sabrina. Dopo aver visto la clip, come consigliato oggi da Maria a Uomini e Donne, la dama ammette che in effetti era Giuseppe a guardare con interesse Agnese. Sabrina crede che il cavaliere stesse, appunto, provocando l’altra dama.

Giuseppe ammette che “Agnese e quella donna che mi imbambola”, ricordando che è la persona che subito l’ha colpito quando è approdato in studio. Intanto, la dama sta conoscendo Fabrizio, il quale si è infastidito durante la loro uscita, tanto da abbandonare la loro cena. “La ringrazio e le vorrò sempre bene. Vedendo questo filmato, vorrei evitare tante situazioni che ci sono qua. Avrei preferito si focalizzasse più su di noi”, così il cavaliere spiega perché vorrebbe chiudere. “Io sono rimasta al ristorante completamente da sola, sono stata umiliata senza nessuna ragione, con l’unico torto di voler parlare con te”, spiega Agnese, sostenuta dal pubblico.

Fabrizio dice di averla lasciata sola al ristorante perché si sentiva mancato di rispetto. Ma lui l’ha rispettata lasciandola lì e umiliandola? Tina invita Agnese a non dare troppa importanza a Fabrizio visto il gesto. “Un uomo che lascia sola una donna al ristorante vuole parlare di rispetto?! Ma di cosa vuoi parlare?”, tuona Gianni. Fabrizio racconta di essersi recato con lei al ristorante per sentire la sua versione e di essere andato via perché non credeva alle sue parole. “Hai passato due giorni a umiliarmi e svilirmi. Invece io ho un carattere che non sai gestire”, afferma Agnese convinta.

Lui punta sul suo passato difficile, ma niente può giustificare i suoi gesti. La Cipollari consiglia di nuovo alla dama di non dare più spazio a Fabrizio. “Perché hai deciso di chiudere? Pensavi fosse interessata a Giuseppe… ora hai visto che non è così e quindi?”, chiede Maria. Lui cerca di togliersi da questa situazione dicendo di essere rimasto male per le parole che lei ha usato nei suoi confronti. Agnese torna a sedere al suo posto, mentre i due opinionisti attaccano Fabrizio, il quale chiede scusa alla dama.

Dopo le tensioni di ieri, tornano al centro studio Margherita e Giovanni. Nelle scorse ore, la dama si è ritrovata a difendersi da attacchi e segnalazioni, usando il suo profilo Instagram. Intanto, oggi in studio, Giovanni ricorda che tra loro sono accadute cose importanti e ci tiene a scusarsi con lei per essersi lasciato trasportare dall’orgoglio. Così cerca a Margherita una seconda possibilità. La dama dichiara di volerci pensare, in quanto non si fida più di lui, dopo che l’ha attaccata al centro studio per via della sua decisione di contattare di nuovo Mario Cusitore.

Uomini e Donne: Maria sostiene i dubbi di Francesca su Gianmarco

Torna al centro studio Francesca Sorrentino a UeD. Tramite le anticipazioni il pubblico sa già come la tronista conclude il suo Trono. Intanto, nella puntata di oggi, i telespettatori la vedono intenta a cercare chissà quale verità su Gianmarco Meo. Quest’ultimo torna alla sua corte, ma viene messo subito in discussione dalla tronista, che lo accusa di avere un’agenzia che si occupa di lui e sfruttare i social network tramite il programma.

Francesca crede che Gianmarco l’abbia solo presa in giro. Non si sa quali sono le prove concrete che dimostrerebbero questa sua tesi. Intanto, però, il corteggiatore ribadisce di non avere un’agenzia. De Filippi chiede alla Sorrentino di dire come si chiama. La tronista precisa che si tratta di un manager e fa il suo nome. “Sono stato contattato per uno shooting ed è finita là”, spiega Meo.

De Filippi sostiene i dubbi e i sospetti della Sorrentino, alzando anche il tono della voce quando Tina e Gianni difendono Gianmarco. I due opinioni sostengono che la tronista stia screditando Meo perché troppo interessata a Gianluca Costantino. Sul web, invece, i telespettatori si dicono certi del fatto che Francesca sia ancora innamorata del suo ex fidanzato Manuel Maura. Infatti, con Gianluca fuori la storia è già giunta al termine, ancora prima di iniziare.

“Tutte le cose che hai fatto sono in contrasto con il tuo professare questo amore”, afferma convinta la conduttrice contro Meo. Tina, intanto, lascia lo studio furiosa e certa che Francesca e Gianluca non siano trasparenti. “Sono iscritto a un’agenzia di moda. A settembre ho cercato di annullare tutto sapendo che partecipavo a questo programma”, afferma Gianmarco, mentre il programma fa un passaggio veloce da una puntata all’altra per far comprendere ai telespettatori cos’è successo.

“Non ti attacco per l’agenzia, perché ieri potevi dire di sì”, spiega la Sorrentino. “Per me è ‘avevo un’agenzia’ perché non li sento da settembre”, racconta Meo. Maria fa sapere a tutti che Francesca vorrebbe abbandonare il Trono. “Tu hai tirato fuori il peggio di me. Il rapporto tossico l’ho avuto. Non voglio averne un altro. Di te non mi fido, hai un atteggiamento incoerente”, spiega la tronista.

“Se dici così vuol dire che io ero la scelta”, replica il corteggiatore. Interviene Tina che invita Gianluca a conoscere fuori Francesca a questo punto. “Io posso continuare a conoscerla fuori, non ho problemi, l’importante è che tu sia sicura di ciò che fai”, dichiara Costantino. Questo finale del Trono di Francesca continuerà ad andare in onda domani.