UeD, Francesca ha scelto nel “devasto”: citato Ciro, non torna nulla

Francesca Sorrentino ha scelto a Uomini e Donne, ma non nella felicità. Infatti, la sua scelta è segnata dal devasto che è accaduto in studio, senza petali rossi che scendono a pioggia, solitamente, dal soffitto. Il Trono flop dell’ex partecipante di Temptation Island si conclude come molti avevano immaginato. D’altronde non c’è mai stata aria di grande coinvolgimento e la stessa tronista, più volte, ha ceduto alle lacrime di fronte alla difficoltà di questo percorso. Alla fine, sono cadute le maschere e c’è stata una scelta poco chiara, che non convince proprio nessuno.

Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Francesca inizialmente aveva intenzione di abbandonare il Trono senza alcuna scelta. “È successo il delirio”, si legge. Dopo la turbolenta registrazione di ieri, il suo corteggiatore Gianmarco ha dovuto ammettere di avere davvero un’agenzia, come la tronista diceva. Il ragazzo ha raccontato che non poteva recedere dal contratto per via di una penale di 10mila euro.

Nella nuova registrazione di oggi di UeD, Francesca è entrata parecchio arrabbiata per la situazione. Pare che la tronista stesse malissimo per quanto accaduto e si è acceso un nuovo litigio con Gianmarco. Di fronte all’ammissione del suo corteggiatore, la Sorrentino ha deciso di abbandonare il Trono. Questo dettaglio fa già capire che la sua intenzione fosse quella di scegliere Gianmarco, ma trovandosi a dover affrontare la bugia sull’agenzia ha inizialmente preferito andare via. Altrimenti avrebbe subito scelto Gianluca Costantino, anziché decidere di andare via.

Un altro dettaglio che non torna è il fatto che Francesca si sia soffermata tantissimo sul fattore agenzia. Non è di certo la prima volta che un partecipante del programma sia collegato a qualche agenzia o manager. Non solo, la stessa Sorrentino pare abbia dietro un’agenzia. Pertanto, molti credono che se la tronista fosse davvero interessata a Gianmarco avrebbe dovuto provare fuori dal programma a conoscerlo, al di là di un’agenzia.

Evidentemente per Francesca questo è un dettaglio fondamentale, forse perché dentro di lei non si è mai fidata di Gianmarco. Infatti, lei stessa ha detto ciò in studio, aggiungendo però di non aver provato delle sensazioni forti durante il suo Trono. Così, la Sorrentino ha lasciato lo studio. Gianluca, nonostante tutto, ha deciso di seguirla e di parlarci. Entrambi sono poi rientrati e Francesca ha salutato Gianmarco, il quale è andato via.

A questo punto, Gianluca si è avvicinato con la sedia alla Sorrentino, proponendole di continuare la loro conoscenza fuori. Così è avvenuta la scelta di Francesca a UeD, la quale ha baciato Costantino e insieme si sono scelti, senza petali e musica. Ma come ha fatto Gianluca a scegliere la Sorrentino consapevole che lei stava abbandonando tutto per Gianmarco? Probabilmente l’interesse dell’ex gieffino è così forte da prendere questa scelta, d’altronde non si tratta di certo di una proposta di matrimonio.

Fatto sta, che questa non è stata una scelta di cuore. Francesca stava lasciando il Trono delusa da Gianmarco e questo non è un dettaglio che può essere messo da parte. Nel frattempo, le anticipazioni riportando che, prima di andare via, Gianmarco ha citato Ciro Solimeno, la scelta di Martina De Ioannon. Il corteggiatore, per difendersi, si è paragonato a lui, facendo notare che molti non si fidavano. Gianni Sperti non ha trattenuto il suo disappunto e ha messo le cose in chiaro: “Non ti permettere proprio a paragonare il trono di Martina a quello che avete fatto voi”.