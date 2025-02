UeD anticipazioni: Francesca smascherata? “Caos epico” per mossa piccante

C’è stata una nuova registrazione nello studio di Uomini e Donne, che andrà in onda con le prossime puntate. Le anticipazioni segnalano che Francesca Sorrentino si lascia andare ad alcune accuse che fanno un po’ insospettire fuori. Infatti, dei telespettatori stanno avendo dei dubbi sul suo Trono, che non ha mai coinvolto finora. Intanto, Gianmarco Steri va avanti con il suo percorso e arriva una battuta, da parte di Maria De Filippi, legata a Martina De Ioannon. E, ovviamente, non mancano i momenti di tensione con il Trono Over e le risate con quello di Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni: battuta su Martina, Francesca insospettisce

Iniziando da Gianmarco, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ha portato in esterna due ragazze. Tra queste c’è Liane, che il pubblico ha già avuto modo di notare nelle scorse puntate, durante le prime presentazioni delle corteggiatrici. Questa è la seconda volta che la ‘non scelta’ di Martina De Ioannon la porta in esterna. Oltre lei, è uscita con il tronista anche una nuova ragazza, Caterina. Con la prima l’esterna è stata “abbastanza carina”, tra risate e ironia. Invece, con la seconda ci sono stati vari abbracci. Gianmarco ha ammesso che Caterina, ragazza mora, rappresenta il suo prototipo estetico.

Maria De Filippi non si è trattenuta e ha ironizzato sul fatto che la corteggiatrice, fisicamente, è decisamente diversa da Martina. In studio, nella registrazione di oggi, si sono presentate le corteggiatrici che ha deciso di tenere per ora, non ne sono scese altre.

Per quanto riguarda il Trono di Francesca Sorrentino, che per molti risulta ancora un vero flop, non ci sono state esterne in questi giorni. Gianmarco, dopo aver abbandonato lo studio nella precedente registrazione, è tornato. Secondo le anticipazioni di UeD, il corteggiatore ha chiesto scusa alla tronista, presentandosi con un fiore. Sebbene abbia apprezzato il gesto, la tronista ha nuovamente affermato di avere dei dubbi su di lui.

In particolare, Francesca crede che il suo corteggiatore Gianmarco voglia solo attirare consensi e avere visibilità. Non solo, la Sorrentino l’ha accusato di aver fatto parte di un’agenzia come modello. Cosa c’è di male in questo? Non si sa. La stessa Sorrentino, prima di diventare tronista, amava la visibilità, tanto che sponsorizzava sui social network prodotti vari. Invece, sembra non avere dubbi su Gianluca Costantino, al contrario di Tina Cipollari, che ha difeso Gianmarco.

Non c’è stato un chiarimento tra i due, tanto che hanno discusso fino alla fine della registrazione. Intanto, molti telespettatori stanno commentando il tutto convinti che Francesca stia solo cercando di screditare Gianmarco, in quanto anche lei avrebbe un’agenzia. Il dettaglio strano è che verso Gianluca sembra non nutrire particolari sospetti. La Sorrentino sceglierà l’ex gieffino e questo suo comportamento le sta facendo cadere la sua maschera? C’è chi è certo che la tronista stia cercando di screditare Gianmarco per scegliere con tranquillità Gianluca. Ma può anche essere che Francesca sia insicura e che cerchi solo certezze da Gianmarco. Non lo farebbe con Gianluca perché non sarebbe lui la sua scelta. Non resta che attendere per scoprire come stanno le cose.

Anticipazioni Uomini e Donne: Morena e Margherita creano il caos

Per quanto riguarda il Trono Over, per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere, Salvo. A pelle non ha colpito molto la dama torinese, che ha deciso comunque di iniziare questa conoscenza. Intanto, si accendono scintille tra due dame, Morena e Margherita. La prima avrebbe provocato il cavaliere che sta uscendo con la sua ‘collega’, Giovanni. Per questo motivo, in studio “si è acceso un caos epico tra le due”. “Hanno litigato per questo dettaglio piccante”, si legge. Infine, Tina Cipollari sta conoscendo Angelo, con cui ha condiviso un aperitivo in esterna. Nel frattempo, Cosimo ha annunciato che sta organizzando un viaggio a Parigi.