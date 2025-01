UeD, De Filippi: “Io nei guai”. Gianmarco a disagio e lei lo soccorre

Maria De Filippi oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, fa scendere i tronisti e decide di iniziare da Gianmarco Steri, per cui sono arrivate ben 8mila richieste da parte di aspiranti corteggiatrici. La conduttrice fa sapere di essere nei guai per la gestione di tutte queste ragazze. Ad accoglierle negli studi di Canale 5 ci pensano i simpatici amici di Gianmarco, quelli che hanno divertito tanto Maria in questi mesi con i loro video su TikTok in sostegno dell’ex corteggiatore. La conduttrice, intanto, fa sapere che le richieste hanno addirittura intasato i server. A questo punto, dopo la clip che vede protagonisti i tre amici del tronista, scendono ben 100 corteggiatrici.

Ma Gianmarco se lo aspettava tutto questo? “Sapevo di piacere nei modi, perché sono gentile. Così, però, è inaspettato proprio”, dichiara oggi in studio. Il tronista aveva già commentato questo dettaglio da record in una recente intervista. “Non si è mai vista una cosa del genere”, dichiara Gianni Sperti di fronte allo studio ‘invaso’ da 100 aspiranti corteggiatrici. De Filippi ammette di essere in difficoltà, facendo notare che questo era un numero impensabile.

A questo punto, 10 alla volta, le ragazze si siedono di fronte a Gianmarco al centro studio e si presentano con un tempo ciascuno di 40 secondi. Steri si sente a disagio quando alcune di loro non lo convincono e decide di non tenerle. “Devi essere contento, oggi non rompiamo nessun fidanzamento”, così lo rassicura Maria. Alla fine, il tronista ne tiene cinque tra queste prime dieci, tra cui Liane. Quest’ultima, secondo le anticipazioni di UeD, è una delle corteggiatrici che porta subito in esterna.

Uomini e Donne: il Trono di Tina, Sabrina ribalta tutto

La puntata di UeD inizia con il Trono speciale di Tina Cipollari, affiancata sempre dai suoi quattro bodyguards. L’opinionista ha deciso di non iniziare una conoscenza con Cosimo, l’uomo che aveva deciso di tenere alla sua corte nella registrazione precedente, in quanto per lei troppo giovane. Oggi arriva un altro uomo pronto a conoscerla, ma neanche lui la convince. Tina ribadisce di volere una persona che abbia più di 63 anni e se possibile anche più di 70 anni.

La puntata va avanti con Sabrina e Diego, ancora in alto mare. La dama ha deciso di iniziare a conoscere anche Giuseppe. Di fronte alla continua indecisione di Diego, Sabrina ha scelto di andare avanti con il suo percorso. La dama oggi racconta di essersi scambiata un bacio con Giuseppe. Non solo, aggiunge di voler chiudere definitivamente con Diego, il quale tenta di non mostrare la sua delusione. I presenti in studio pensano che, in realtà, lui sia rimasto molto male e che non voglia farlo vedere. Maria De Filippi ironizza con lui su questo.

Come fa notare Gianni Sperti, le cose si sono ribaltate. Maria chiede a Diego se sia pentito di aver allentato la presa e di essere stato troppo altalenante con Sabrina, portandola a chiudere la conoscenza.