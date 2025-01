UeD, Gianmarco si espone: la scelta di Martina e le corteggiatrici

Gianmarco Steri è un nuovo tronista di Uomini e Donne, ma anche la ‘non scelta’ di Martina De Ioannon. Alla fine, l’ex tronista ha deciso di concludere il suo percorso con Ciro Solimeno e iniziare così con lui una relazione lontano dalle telecamere. I fan di Gianmarco, che sono davvero tantissimi, sono comunque stati accontentati da Maria De Filippi e dalla redazione, che hanno deciso di piazzarlo sul Trono. Ora l’ex corteggiatore si svela in un’intervista su Chi dopo il ‘no’ di Martina.

Innanzitutto, il nuovo tronista – che nella registrazione di ieri ha accolto un numero da record di aspiranti corteggiatrici – ci tiene a precisare di non avere rimpianti sul suo percorso alla corte della De Ioannon. Non solo, Steri confessa di non essere rimasto male: “Però non era un fidanzamento, fuori dalle telecamere non l’ho mai conosciuta, quindi non posso dire di esserci stato male, deluso sì…”.

Dopo tante esterne e confronti in studio, è stato Ciro a conquistare il cuore di Martina a UeD, mentre Gianmarco ha ottenuto comunque l’affetto dei telespettatori. Infatti, è stato svelato nelle nuove registrazioni che per lui, come tronista, sono arrivate più di 8mila richieste. Cosa ne pensa lo stesso Steri? “Giuro, è stata una cosa inaspettata. Mi fa tantissimo piacere…”, confessa il nuovo tronista. Non sa il motivo per cui queste ragazze siano impazzite per lui.

Gianmarco ipotizza che ciò sia accaduto perché è risultato una persona semplice. Il Trono di Martina ha appassionato indubbiamente moltissimi telespettatori, grazie anche alla presenza di Steri e Solimeno. Persino Maria De Filippi si è mostrata spesso coinvolta da questo percorso e ha fatto notare più volte che questo successo per il Trono Classico non c’era da tempo. Di sicuro, la De Ioannon ha portato avanti il suo Trono proprio come si faceva un tempo.

Ma qual è la ragazza ideale per Gianmarco? Le sue corteggiatrici devono sapere che per il tronista conta l’aspetto fisico, ma non ha un canone estetico preciso. “Deve essere bella, ma anche avere una bella testa”, rivela Steri. Già in passato gli è capitato di sentirsi attratto da una ragazza bionda, per poi lasciarsi coinvolgere di più di una mora. Dunque, non contano questi dettagli per Gianmarco, il cui Trono già da record sembra essere destinato a ottenere un grande successo per il programma di Canale 5.