UeD anticipazioni: in cento per Gianmarco, Tina fa le prime scelte

Nella giornata di oggi, martedì 21 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, come di consueto, sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni sono state rese note le prime anticipazioni. Si è trattato senza alcun dubbio di una registrazione molto attesa dai fans della trasmissione, dal momento che è iniziato ufficialmente il trono di Gianmarco Steri.

L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, uscita dal programma mano nella mano con Ciro Solimeno, ha infatti ricevuto la proposta da parte di Maria De Filippi e della produzione di rimanere nel celebre dating show come tronista. Proposta che, naturalmente, Gianmarco non ha potuto rifiutare. Chissà se questa volta riuscirà davvero a trovare l’anima gemella. Oggi intanto, Steri ha avuto l’occasione di conoscere le sue pretendenti. Ecco com’è andata.

Inizia il trono di Gianmarco

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, l’inizio del trono di Gianmarco ha portato in studio la bellezza di cento corteggiatrici. Addirittura, stando alle parole dell’esperto di gossip, per riuscire a far stare tutte le aspiranti corteggiatrici nello studio, la produzione ha dovuto adottare uno stratagemma che ha portato i fans di lunga data del programma indietro nel tempo: “Hanno dovuto occupare la parte del pubblico dietro Maria perché se no non ci entravano tutte le sedie (un po’ com’era il pubblico anni fa, prima della formula mista)”.

Ma non è finita qui perché, sempre secondo quanto affermato da Pugnaloni sul suo profilo Instagram, il nuovo tronista ha anche iniziato a fare la conoscenza di qualcuna di queste ragazze, ballando e chiacchierando.

Naturalmente, come anticipato, le aspiranti corteggiatrici giunte nel programma solo per Gianmarco sono davvero troppe, motivo per il quale il tronista dovrà fare una bella scrematura nel corso delle prime puntate. Selezione che, a quanto pare, potrebbe essere già iniziata oggi. L’obiettivo della produzione infatti, potrebbe essere quello di ridurre il numero di pretendenti più in fretta possibile così da arrivare alla fase delle esterne.

Insomma, quello di Gianmarco si preannuncia essere un trono ricco di sorprese e colpi di scena, che saprà sicuramente attirare l’attenzione del pubblico.

Come procede il trono di Francesca Sorrentino

Per quanto riguarda il trono di Francesca Sorrentino, ci sono state un bel po’ di novità. Innanzitutto, la tronista è stata protagonista di un’esterna con Gianmarco Meo. I due sono stati a Roma e, a quanto pare, la Capitale è stata per loro galeotta, dal momento che, nel corso della giornata passata insieme, si sono baciati.

Nel corso della puntata poi, stando a quanto rivelato da Pugnaloni, è anche stato mostrato il momento nel quale il secondo corteggiatore di Francesca, Gianluca, l’ha raggiunta nel camerino per chiarire con lei alcuni aspetti della loro frequentazione. Come ricordato anche dall’esperto di gossip infatti, nel corso della registrazione precedente, la Sorrentino aveva sollevato qualche perplessità riguardo il reale interesse del corteggiatore nei suoi confronti. Il motivo? Alcuni comportamenti di Gianluca che Francesca non riusciva a decifrare.

Non è dato sapersi però, al momento, se i due abbiano chiarito oppure no. Sarà quindi necessario attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Tina manda via due corteggiatori

Il momento più atteso è stato sicuramente quello del trono di Tina, che sembra procedere a gonfie vele. La nuova tronista infatti, in apertura di registrazione, pare aver già fatto una bella scrematura dei suoi pretendenti: “Decide di scartare già due corteggiatori e li manda via“. Per lei infatti erano arrivati tre corteggiatori ma ciò che ha lasciato senza parole è stato il fatto che uno di loro non fosse nuovo al programma, dal momento che aveva già provato a corteggiare Gemma Galgani, acerrima nemica di Tina.

A quel punto l’opinionista del noto dating show, ha voluto tenerne solamente uno (sarà proprio l’ex corteggiatore di Gemma?), rivelando anche di non aver ancora deciso se uscirà davvero con lui o meno. Non c’è che dire, Tina sa come tenere il pubblico sulle spine.

Per concludere, per quanto riguarda il trono over, sembra che sia stato dedicato poco spazio in puntata ai suoi protagonisti: “Claudia sta continuando la conoscenza con il ragazzo nuovo, ne è arrivato un altro ma lei non l’ha fatto scendere“, ha scritto in proposito Pugnaloni.