UeD anticipazioni, iniziano i Troni di Tina e Gianmarco: dati incredibili

I protagonisti del Trono Classico e del Trono Over si sono riuniti per la nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni, in particolare, parlano dei nuovi tronisti. Ebbene sì, da ora inizia una nuova fase del programma di Maria De Filippi, con Tina Cipollari che fa il suo percorso da tronista. Non solo, sul Trono ora siede anche Gianmarco Steri, l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, molto amato dal pubblico. Ed è su di lui che viene svelato un dettaglio impressionante.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina tronista, inizio boom per Gianmarco

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è ufficiale: Tina Cipollari è una nuova tronista. Per lei, in quanto pare continui a svolgere anche il suo ruolo di opinionista, è stato posizionato in studio “un trono particolare”. La registrazione di oggi, che andrà in onda con le puntate delle prossime settimane, è iniziata proprio da questo. Per Tina sono scese tre persone. La Cipollari ha deciso di tenere solo uno di loro, che però non è rimasto in studio.

La storica opinionista del dating show ha affermato che capirà se iniziare a conoscerlo, uscendoci insieme, oppure no. Dunque, sebbene abbia deciso di tenerlo alla sua corte, Tina vuole ancora prendersi del tempo per decidere il da farsi. C’è un’altra novità che riguarda il Trono Classico, ovvero Gianmarco Steri. Dopo la scelta di Martina De Ioannon, che ha deciso di concludere il suo percorso con Ciro Solimeno, Maria De Filippi ha pensato bene di offrire un’altra opportunità all’ex corteggiatore tanto amato dai telespettatori.

A conferma di ciò, ci sono state ben 3mila ragazze che si sono proposte alla redazione per diventare sue corteggiatrici! Un dato davvero importante, che sarà difficile da gestire. Infatti, la redazione e lo stesso Gianmarco dovranno fare una selezione tra tutte queste giovani, che sperano di poterlo conoscere tramite il programma di Canale 5.

Nel frattempo, va avanti il percorso di Francesca Sorrentino, che sta continuando a conoscere Gianmarco e Gianluca Costantino. La tronista, nella registrazione di oggi, ha discusso con il primo, a cui ha fatto notare che tra loro non c’è stato il bacio in esterna. Francesca è uscita anche con Gianluca, al quale si è avvicinata parecchio. Anche in questo caso, non è arrivato il bacio.