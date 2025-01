Uomini e Donne, Martina ha scelto! Tutto torna, richiesta post scelta

Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Alla fine, la tronista ha deciso di concludere il suo percorso con il corteggiatore con cui tutto è iniziato. Il suo cuore ha parlato e la scelta è ricaduta sulla persona che, sin dall’inizio, è riuscito a conquistarla. Nessun lieto fine, dunque, per Gianmarco Steri, il quale aveva anche anticipato che avrebbe potuto risponderle anche di no. In effetti, in passato, è capitato – anche se raramente – che un corteggiatore o una corteggiatrice alla fine si rifiutasse di lasciare il programma con il tronista o la tronista.

Invece, Ciro ha risposto con un bel sì alla scelta di Martina e ad anticiparlo è la foto che il programma stesso ha condiviso sui social network. Il profilo ufficiale di Instagram della trasmissione di Maria De Filippi ha condiviso uno scatto della scelta, che ritrae la tronista che si scambia un bacio con Solimeno durante la scelta, al centro studio. Termina così, con questo lieto fine, il percorso della De Ioannon, che ha appassionato tantissimi telespettatori.

Ciò è avvenuto durante la registrazione di oggi di UeD, lunedì 13 gennaio 2025. La tronista, anzi ex tronista, aveva anticipato che questo pomeriggio avrebbe fatto la sua scelta e così è stato. Martina, con Ciro e Gianmarco, è riuscita a incuriosire il pubblico e a tenerlo sulle spine fino alla fine. Anche Maria De Filippi è apparsa coinvolta da questo percorso, come non accadeva con il Trono Classico da diverso tempo. Infatti, finora, i telespettatori si sono mostrati sempre divisi sul finale dell’ex volto di Temptation Island. Inizialmente tutto sembrava indicare che proprio Solimeno avrebbe lasciato con lei il programma.

Con il trascorrere del tempo, i dubbi si sono fatti importanti, in quanto Gianmarco si è inserito piano piano nelle dinamiche in maniera decisiva. Steri è riuscito a conquistare una bella fetta di pubblico ma, come la stessa Martina ha dichiarato nei giorni scorsi, il corteggiatore che le sta facendo battere il suo cuore sarebbe stato la scelta e che non sarebbe stata influenzata dal fattore età. Con Ciro ci sono stati alti e bassi, tra accese litigate e corse fuori dagli studi. Ma come si usa dire, tutto torna, anche i gesti e le reazioni della stessa tronista.

Ogni volta che il corteggiatore lasciava la sua postazione, la De Ioannon appariva sconcertata e fortemente provata. Questo dettaglio è uno dei tanti che ha sempre fatto pensare che Martina fosse davvero molto presa da Ciro, il quale ha anche fatto discutere sul web. Infatti, molti hanno spesso giudicato i suoi comportamenti troppo plateali e immaturi. I suoi fan, come anche la tronista, hanno sempre creduto in lui e i suoi comportamenti li hanno sempre giudicati di pancia e da parte di una persona davvero interessata. Ora gran parte del pubblico chiede di far sedere Gianmarco Steri sul Trono.