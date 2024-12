UeD: Gemma al massacro, De Filippi palesa la verità su Martina

Si inizia con Gemma Galgani e Fabio oggi a Uomini e Donne. In questi giorni su Instagram è apparsa una foto che ritrae lui con una donna. Con un messaggio scritto alla redazione, Fabio ha spiegato il suo punto di vista. Il cavaliere ha, innanzitutto, svelato che si trattava della fidanzata di suo cugino, che ha incontrato in Sicilia. Nessun riferimento, ancora, alla presunta relazione che avrebbe in Spagna. Infatti, Fabio continua a non dare risposte concrete al riguardo. Al contrario, su Gemma ha molte cose da dire:

“È una donna di teatro e pensa che se si apre una porta significa desiderio. A lei piace la televisione, è falsa e bugiarda. Lontano dalle telecamere non ha mostrato segni di desiderio”

Fabio ha aggiunto nel suo messaggio che Gemma avrebbe trovato un qualsiasi scusa per chiudere la conoscenza. La Galgani è sempre stata attaccata da buona parte del pubblico, ma questa volta anche i telespettatori che non tifano per lei stanno dalla sua parte. Infatti, molti fan del programma non riescono a capire come mai gli opinionisti questa volta non vogliano indagare sulla segnalazione riguardante la presunta relazione di Fabio in Spagna. Danno come per scontato che il torto sia totalmente di Gemma e che il cavaliere sia un santo preso per i fondelli.

Eppure potrebbe non essere così e il passato insegna. Sono passati tanti di lì pronti a prendere in giro Gemma per avere visibilità. Intanto, le anticipazioni di UeD della registrazione di ieri fanno sapere che la Galgani si è commossa, ma è anche stata presa di mira da Tina, che le ha riservato un bel gavettone! Oggi Fabio in studio è furioso e accusa Gemma di non sapere nulla dell’amore, a differenza sua. Invece, la dama torinese spiega di essere certa del fatto che il cavaliere abbia messo dei freni con lei.

Quando i due opinionisti fanno presente che la segnalazione ricevuta da Gemma sarebbe fasulla, Maria De Filippi afferma di non aver alcuna prova concreta che possa colpevolizzare Fabio. La conduttrice trova strano che non ci sia alcuna immagine o numero di telefono che possano provare i sospetti della Galgani. Quest’ultima, però, spiega di aver ricevuto varie segnalazioni, che per lei andrebbero a spiegare la distanza fisica messa da Fabio.

Maria cerca di fare il punto della situazione, facendo però capire che da parte di entrambi non ci sia più la disponibilità di continuare la conoscenza. Invece, Gianni Sperti crede che Gemma abbia usato queste segnalazioni per chiudere con Fabio, in quanto non interessata.

Uomini e Donne: Maria De Filippi svela la realtà su Martina

Maria De Filippi continua a mostrare la simpatia che prova nei confronti di Ciro. La conduttrice si scaglia contro Tina, quando quest’ultima attacca il corteggiatore, ricordandole le sue forti reazioni quando era corteggiatrice e tronista. Ciò accade dopo la clip che va in onda, in cui è possibile vedere Ciro scoppiare a piangere quando Martina De Ioannon lo raggiunge in camerino dopo la registrazione precedente.

Maria ritiene che sia Ciro che Gianmarco siano interessati alla tronista, ma è anche convinta che abbiano due modi diversi di dimostrarlo. Alla fine, la conduttrice consiglia a Ciro di allontanarsi dal centro studio e seguire l’esterna di Martina e Gianmarco dalla scalinata dei corteggiatori. Tina si infastidisce per questo gesto della De Filippi. Ed ecco che il video mostra la De Ioannon che dà un bacio passionale a Gianmarco in esterna.

Quest’ultimo arriva in studio e afferma di sentire proprio il bisogno di viversi Martina fuori dal programma. Intanto, la tronista decide di eliminare Francesco. Il Trono di Martina continua a entusiasmare, un po’ come i vecchi tempi. Di sicuro, la De Ioannon è stata una grande rivelazione di questa edizione. Ma c’è anche da dire, come fanno notare vari telespettatori, che probabilmente senza Ciro non ci sarebbero stati questi colpi di scena.

A confermare che il Trono di Martina è ciò che da tempo il Trono Classico non aveva ci pensa la stessa De Filippi, quando Ciro chiede quale sarebbe ora la sua preferenza dopo il bacio con Gianmarco. La tronista non lo dice, anzi dichiara di sentirsi divisa in due. A questo punto, prende la parola Maria: