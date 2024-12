UeD anticipazioni, Gemma commossa: brutto tiro di Tina. Caos tronisti

Ieri è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni segnalano delle svolte per i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, mentre Gemma Galgani conferma di essere tornata ormai al centro delle dinamiche con Tina Cipollari, ai tronisti accade di tutto, con dei corteggiatori che decidono di lasciare il programma. Non solo, ecco che c’è stato a sorpresa il ritorno di Pinuccia.

Uomini e Donne anticipazioni: Martina perde Ciro, Francesca svolta

Le anticipazioni rivelano che Ciro ha lasciato il programma. Questa sua decisione è dipesa da quanto accaduto dopo la registrazione del giorno prima. Tramite una clip, Ciro ha scoperto che Gianmarco ha raggiunto Martina De Ioannon in camerino per parlarle. Qui tra loro c’è stato un bacio. L’iniziativa è arrivata da lui, che improvvisamente l’ha baciata senza dirle nulla. La tronista non si è tirata indietro e, una volta visto questo momento, Ciro è andato su tutto le furie.

Il corteggiatore si è alzato subito per uscire dallo studio, decidendo di lasciare il programma. Inoltre, Ciro ha anche chiesto a Martina di raggiungerlo in stazione come accaduto qualche settimana fa. Nonostante ciò, Maria De Filippi ha comunque chiesto alla De Ioannon cosa volesse fare. La tronista è corsa dietro le quinte ed è rimasta lì con Ciro per diverso tempo. Dopo di che, mentre lei ha deciso di rientrare, lui è rimasto fuori dallo studio.

Per quanto riguarda Francesca Sorrentino, le anticipazioni di UeD segnalano che non ha lasciato il programma. Dopo quanto accaduto nella registrazione precedente, la tronista ha deciso di far scendere nuovi corteggiatori. L’unico che era rimasto alla sua corte è Gianmarco, il quale però non ha preso bene l’arrivo di altri ragazzi e ha deciso di lasciare il programma. Tra i corteggiatori nuovi c’è Gianluca Costantino, l’ex gieffino che già all’inizio di questa edizione si era presentato alla corte delle due troniste.

Michele Longobardi ha portato in esterna Veronica e in studio, durante la registrazione, ha eliminato Mary. Il tronista ha ammesso di essere già avanti con Veronica e Amal, dunque continuerà con loro il percorso fino alla scelta. Intanto, con Veronica c’è stato un bacio in esterna e, vedendo la clip, Amal ha lasciato lo studio.

Anticipazioni UeD: torna Pinuccia, Gemma riceve un gavettone

Nel corso della nuova registrazione, è tornata in studio Pinuccia, la famosa ex dama di Vigevano. Dopo la sua prima canzone, ecco che ha deciso di presentare un altro brano esibendosi nello studio del programma. Pare che non sia, dunque, tornata a far parte del parterre del Trono Over. Intanto, Diego Tavani e Claudia D’Agostino hanno chiuso la loro conoscenza.

Fabio sta continuando a uscire con un’altra dama e ha chiesto di potersi riappacificare con Gemma Galgani durante un ballo. Quest’ultima si è commossa di fronte a questo gesto. Ebbene è arrivato anche l’intervento di Tina, ovviamente. La Cipollari ha tirato un gavettone a Gemma, proprio come accaduto in passato. Nel frattempo, Mario Cusitore ha chiuso la sua nuova conoscenza.