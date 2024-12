UeD anticipazioni, svolta disastrosa: Trono a rischio. Sentenza inattesa

Mentre il Trono di Francesca Sorrentino subisce un duro colpo, nel Trono Over non sono mancati i colpi di scena durante la registrazione di oggi di Uomini e Donne. Le anticipazioni, svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, segnalano che ci sono state delle svolte importanti, che andranno in onda con le prossime puntate.

Anticipazioni Uomini e Donne: il Trono di Francesca a rischio

Brutte notizie su Francesca Sorrentino, arrivata a una fase decisamente difficile del suo percorso. Infatti, le anticipazioni segnalano che la tronista è rimasta senza corteggiatori o almeno solo con un uno. Il suo è un Trono iniziato non nel migliore dei modi, che potrebbe concludersi senza un lieto fine. Innanzitutto, Paolo non si è più presentato in studio, dopo aver avvisato la redazione. Francesco, invece, non ha più risposto né a chi lavora dietro al programma né a Francesca.

Il corteggiatore, però, oggi ha preso parte alla registrazione e ha spiegato che per problemi di salute per lui è fondamentale restare da solo, ogni tanto. Francesca ha ballato con lui, il quale senza microfono le ha spiegato tutto. Alla fine, è rimasto solo Francesco alla suo corte, tanto che anche Gianmarco non si è presentato. Pertanto, ora la Sorrentino dovrà far scendere altri corteggiatori oppure scegliere direttamente Francesco. In alternativa, la tronista ha la possibilità di abbandonare da sola il suo Trono.

Per quanto riguarda Martina De Ioannon, è stato raccontato che ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori. Con Gianmarco c’è stato il chiarimento, ma l’ha accusata nuovamente di essere infantile. L’esterna con Ciro è andata bene. Di Michele Longobardi, che nella puntata andata in onda oggi ha salutato Veronica, non si è parlato.

Uomini e Donne registrazione di oggi: la rivincita di Fabio

Gemma Galgani ha visto naufragare la sua nuova conoscenza con Fabio, ormai giunta al capolinea. Al contrario di ciò che accade solitamente, il cavaliere ha avuto la possibilità di restare nel programma di Maria De Filippi a guardarsi intorno. Per lui è arrivata una signora e ha deciso di conoscerla. Quindi, sebbene con Gemma sia ormai finita, Fabio resta nel parterre. Alla fine, sembra proprio che la redazione abbia creduto alle parole del cavaliere, il quale è stato accusato tramite una segnalazione di avere una storia d’amore in Spagna. A quanto pare, la versione di Gemma non ha convinto.

Tra Maurizio e Gloria si è conclusa la conoscenza. Nella registrazione di UeD di oggi, lui ha voluto un chiarimento al centro studio, in quanto è stata lei a decidere di chiudere. Il cavaliere ha raccontato di non aver capito le sue motivazioni e si è accesa una discussione. Anche questa volta, Gloria Nicoletti è riuscita a creare nuovi colpi di scena dopo l’imbarazzante momento della registrazione di settimana scorsa. Diego è uscito con Cristina, la quale però ha deciso di chiudere definitivamente. Intanto, Sabrina ha ribadito di non voler riprendere la loro conoscenza.