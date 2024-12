Uomini e Donne: Over incastrato e smascherato, Maria spiazza tutti

Protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 9 dicembre 2024 sono Marco e Cristina. I due, nuovi volti di questa edizione del programma di Maria De Filippi, vengono invitati al centro studio. Qui la conduttrice fa loro sapere che c’è un motivo particolare per cui sono finiti al centro dell’attenzione. Ebbene c’è Alessio Pili Stella che ha da dire qualcosa. Quest’ultimo racconta di sapere un dettaglio importante legato a Marco, il quale avrebbe dato appuntamento a una donna, fuori dal programma, per trascorrere con lei la notte.

“Conosci Beatrice? Sì, Beatrice. Una donna che dovrebbe trascorrere con te la notte”, così inizia la sua segnalazione Alessio. Marco spiega che Beatrice è la sua ex fidanzata. “Come mai deve arrivare stasera con il treno?”, chiede ancora Pili Stella, indagando sulla questione. Tina Cipollari ironizza, inizialmente, sulla questione definendo Alessio il “tenente Colombo”. “Beatrice mi ha contattato ed è vera questa cosa che dice lui, di vederci. Mi sembra una cosa strana”, continua Marco. Cristina spiega che proprio quella stessa sera avrebbero dovuto cenare insieme. A questo punto, Alessio scende nel dettaglio e spiega tutto:

“Il programma è che lei venga qui e vi incontriate. Hai il camerino accanto al mio. Non mi sembra tu le abbia dato buca. L’ho sentita la conversazione. Se tu hai organizzato di passare la notte insieme. Le hai detto che domani la riporti tu a lavoro. In quel momento lì stavi organizzando per passare la notte con lei”

Tina chiede di poter contattare Beatrice, in modo da avere delle risposte. De Filippi oggi a UeD non è d’accordo: “Non vorrei esagerare e chiamare questa Beatrice. Alessio l’ha detto alla redazione e noi siamo tenuti a dirlo a Cristina”. Cristina appare perplessa, in quanto ha appena conosciuto Marco e non sa come gestire questa situazione. La Cipollari propone, invece, di far uscire dal programma il cavaliere, visto quanto accaduto. Marco non sa cosa dire e appare in evidente difficoltà. “Io ho amici maschi, ma non li invito la notte a casa mia. Questa cosa non mi piace, mi dispiace”, così Cristina chiude la conoscenza sul nascere.

Tina crede che ci sia qualcosa che non torna. In effetti, Marco insospettisce, mentre spiega che la sua ex fidanzata Beatrice l’ha ricontattato improvvisamente, dopo un anno e mezzo che non si sentono. Sabrina interviene facendo notare che come faceva la sua ex fidanzata a sapere che fa parte del programma se da tempo non si sentono. Marco spiega, sempre in difficoltà, che in realtà si sono scambiati dei messaggi ultimamente.

De Filippi chiude qui la questione, totalmente disinteressata. Infatti, sembra che Maria non abbia intenzione per ora di far nulla. Probabilmente vuole vederci chiaro col tempo su Marco. Ma è anche possibile che la redazione abbia già deciso di non richiamare più questo cavaliere, mettendo fine al suo percorso.

La puntata va avanti con William e Manuela. Il loro rappresenta un momento emozionante. Infatti, William chiede a Manuela di uscire insieme dal programma con tanto di anello e delle rose rosse. Nel frattempo, Gemma Galgani finisce sotto attacco. La dama torinese non capisce come facciano tutti a credere a Fabio e non a lei, dopo la segnalazione che ha portato. Maria vuole arrivare a una conclusione, chiedendole di dire se sia ancora interessata oppure no al cavaliere. Gemma appare titubante.

Uomini e Donne: Martina in lacrime, Michele provoca Veronica

La puntata inizia con le lacrime di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, la quale si ritrova di nuovo in difficoltà. Gianmarco le fa sapere di voler andare via dallo studio, ma non definitivamente. Semplicemente, il corteggiatore dice di non riuscire più a restare dentro lo studio. Alla fine, la tronista non può che accettare la sua decisione, sebbene sia convinta che questo gesto sia sinonimo di mancato interesse da parte sua. Gianni Sperti crede che faccia un errore ad andare via. Intanto, Ciro chiede scusa a Martina, in quanto poco prima si era rifiutato di ballare con lei.

Interviene Francesco, il quale critica il ‘collega’ per come sta gestendo il suo comportamento e, in particolare, questa situazione. “Io non ho pianto perché non ho ballato con te”, precisa la De Ioannon per non dare soddisfazione a Ciro. Quest’ultimo, intanto, attacca Francesco: “Ma l’hai visto che non ti calcola?! Ma cosa vuoi? Ma il microfono a lui non si può spegnere? Mi hai stufato. Io non ti sopporto”. Martina chiede al corteggiatore di calmarsi. Alla fine, ci pensa Gianmarco a sorprendere la tronista. “No, non esco. Voglio ballare”, afferma il corteggiatore, strappando così un sorriso alla De Ioannon.

La puntata va avanti con Diego e Sabrina seduti al centro studio. La dama accusa il cavaliere di non darle grandi dimostrazioni. Nel frattempo, l’uomo – new entry di questa edizione – sta conoscendo anche Cristina, con cui oggi chiude. Nei giorni scorsi, Diego è caduto nella bufera per via di alcune sue tristi affermazioni sulla notte di passione trascorsa con Sabrina e di altre rivelazioni fatte sulla sua voglia di frequentare le donne del parterre. Il cavaliere oggi dichiara di voler cercare una relazione seria, sebbene non sembri. Alla fine, Sabrina decide di chiudere la conoscenza, tra gli applausi di tutti.

Spazio anche per Michele Longobardi, il quale provoca Veronica, invitandola a lasciare lo studio. La corteggiatrice decide così di andare via, piangendo. Dopo di che, il tronista decide di eliminare Giulia, in quanto non ha intenzione di iniziare altre conoscenze. Intanto, Michele assicura che non andrà a riprendere Veronica.