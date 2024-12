UeD: processo ingiusto a Gemma, anche Maria vuole sbugiardarla

La puntata di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani e Fabio. Maria De Filippi manda in onda la clip che mostra cos’è accaduto dopo la precedente registrazione, durante la quale lui ha lasciato lo studio a causa della segnalazione riportata dalla dama torinese. Il cavaliere nel filmato appare deluso dal comportamento di Gemma, che però crede di non essere stata compresa. Si accende uno scontro oggi in studio, con la Galgani che alla fine finisce sotto accusa.

Solitamente chi è protagonista di una segnalazione viene accusato, ma con la dama torinese le cose sono diverse. Infatti, anziché dare credito ai sospetti di Gemma, è lei a finire nella bufera in quello studio. “Non ne esci viva questa volta”, afferma subito Tina Cipollari, sostenuta da Gianni Sperti. Entrambi gli opinionisti non si pongono alcuna domanda su Fabio e la segnalazione riguardante la relazione che avrebbe in Spagna. Anzi, i due credono che, in realtà, Gemma non sia poi così coinvolta e interessata. Finisce così ‘sotto processo’ in studio, con nessuno che sembra crederle. La Galgani, però, resta ferma nella sua posizione e non fa alcun passo indietro.

Infatti, la dama torinese ribadisce di non aver mai ricevuto dei gesti concreti da Fabio, che la portassero a pensare che fosse attratto da lei fisicamente. Gemma continua ad affermare di non essere mai andata oltre con lui perché c’è sempre stato un muro. In effetti, lo stesso Fabio ha sempre dichiarato di avere i suoi tempi. La segnalazione ha segnato per la dama torinese un punto di svolta, ovvero la motivazione per cui il cavaliere non riesce ad avvicinarsi a lei dal punto di vista fisico. Nessuno, però, sembra pensarla come lei in quello studio, neppure Maria.

De Filippi tuona contro Gemma: “Un uomo che si toglie la camicia nella camera da letto che fa? Prende il sole?! Tu la prendi come uno scherzo”. La Galgani si difende: “Non l’ha tolta la camicia Maria, ma come devo dirvelo? Poi se volete credete a lui”. Molti telespettatori si schierano dalla sua parte, convinti che la segnalazione racconti una parte della verità su Fabio. Intanto, di fronte alle parole importanti del cavaliere, che continua a essere innamorato, De Filippi crede che dovrebbe arrivare la pace. Per questo, chiede a Gemma cosa vorrebbe fare.

La Galgani ribadisce che ci sono cose che ancora per lei non tornano e che il fatto che lui sia innamorato di lei non le arriva. Gianni e Tina credono, invece, che sia Gemma quella fredda tra i due. “Tutto quello che dice lui è Vangelo e quello che dico io non è vero?”, chiede la dama torinese a Maria, quando fa sapere che Fabio la sera prima ha persino cambiato albergo per evitarla. Le anticipazioni di UeD della nuova registrazione segnalano che tra Gemma ha un crollo emotivo nelle prossime puntate, mentre questa conoscenza giunge al capolinea.

Uomini e Donne: Martina in lacrime, Ciro sbaglia

La puntata va avanti con Martina De Ioannon, la quale ammette di non vedere da Gianmarco reazioni di pancia. Il corteggiatore confessa di essersi freddato, mentre lei pensa che non si sia mai scaldato. Gianmarco è convinto che Martina sia alla ricerca di una relazione adolescenziale, attratta dalle forti reazioni. “A te piace quello che litiga con te e che ti trattano in un certo modo. A me non piace”, tuona il corteggiatore. Molti telespettatori sono d’accordo con Gianmarco, avendo notato il forte interesse che lei ha dimostrato più volte per Ciro, un ragazzo dalle forti reazioni.

In esterna con quest’ultimo è scattato un altro bacio passionale. Ciro entra in studio oggi con un regalo per la tronista. Intanto, Gianmarco appare deluso e discute con Martina. Quest’ultima poi apre il regalo, che contiene una t-shirt. I litigi tra Martina e Gianmarco, nel frattempo, vanno avanti. Il corteggiatore crede che Ciro sia molto furbo. Quest’ultimo alla fine si arrabbia e lascia il centro studio, lasciando tutto lo spazio a loro per discutere. “Se io in una storia voglio costruire, ma voglio anche sentirmi una ragazzina, dov’è il problema?”, tuona la tronista.

Gianmarco, però, non si ferma e lei decide di ballare con Ciro, che si rifiuta. La De Ioannon trattiene le lacrime mentre torna a sedere sul Trono. I due opinionisti intervengono trovando il gesto di Ciro infantile. Piangendo Martina dichiara: “Tanto come faccio, sono sempre sbagliata io”. A questo punto, Ciro fa un passo indietro e corre da lei per ballare. Martina, sostenuta da Tina, lo rifiuta.