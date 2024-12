UeD anticipazioni, scoppia il delirio: “mani nelle mutande” e crolli

Nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, 4 dicembre 2024, è accaduto di tutto in studio. Le anticipazioni segnalano che Gemma ha avuto un crollo, mentre Gloria si è ritrovata al centro di una situazione imbarazzante e abbastanza turbolenta. Per quanto riguarda i tronisti, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Martina e Michele non se la stanno passando bene.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma confusa, delirio per Gloria e Maurizio

La registrazione è iniziata con Gemma Galgani. La sua conoscenza, dopo la segnalazione venuta fuori nella puntata andata in onda oggi e i vari litigi successivi, con Fabio è finita. Sebbene sia avvenuto tutto ciò, i due si sono ritrovati nuovamente al centro studio. La dama torinese ha avuto “un crollo emotivo” e anche oggi ha ricevuto attacchi da Tina Cipollari, la quale ha ballato con Fabio.

Sempre nel Trono Over, Maurizio sta conoscendo Gloria Nicoletti, con cui è uscito già alcune volte. La dama, però, si è lamentata, in quanto crede che lui sia “privo di contenuti”. Ma ecco che il cavaliere ha insistito nell’avere un confronto per spiegare ciò che è accaduto. A questo punto, Gloria ha raccontato di essersi seduta in braccio a Maurizio, il quale ha aggiunto che lei gli avrebbe “messo le mani nelle mutande”.

Da questa rivelazione è scoppiato il caos all’interno dello studio. “Il delirio”, si legge tra le anticipazioni. Gloria ha prontamente smentito il dettaglio. Gianni Sperti l’ha sostenuta, scagliandosi contro Maurizio, ritenendo che abbia avuto una triste caduta di stile. Ovviamente, anche la Nicoletti non ha risparmiato il cavaliere, accusandolo di essere un bugiardo. Si può dire che il ritorno di Gloria nel parterre sta regalando nuove dinamiche e colpi di scena.

Anticipazioni UeD: Martina nel caos, Michele porta via Veronica

Per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni di UeD segnalano che Martina De Ioannon, dopo la registrazione svolta ieri, ha raggiunto sia Ciro che Gianmarco in camerino per chiarire. I due corteggiatori, però, in studio hanno accusato la tronista di essere distaccata. Per questo sono nate nuove discussioni al centro studio.

Non è stato da meno Michele Longobardi, il quale ha riaccolto alla sua corte Veronica, la quale aveva deciso di lasciare il programma. In studio, Maria De Filippi ha mostrato ai presenti l’esterna del tronista con Amal, i quali hanno discusso. Mary ha deciso di andare via. Insieme a Veronica, la corteggiatrice è convinta che Michele sia ormai troppo preso da Amal. Veronica è scoppiata anche a piangere e Longobardi ha deciso di portarla fuori dallo studio, ma non si sa cosa sia accaduto dietro le quinte.