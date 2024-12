Uomini e Donne, Fabio nella bufera fuori: così si dà alla fuga

La puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2024 inizia da Gemma Galgani, la quale è una furia con Tina Cipollari. Quest’ultima, dopo la registrazione precedente, ha regalato alla dama torinese una serie di indumenti intimi per la sua serata con Fabio. Con una clip, Maria De Filippi mostra a tutti ciò che è accaduto tra le due storiche nemiche. Oltre a consegnarle gli indumenti intimi e altri oggetti, Tina ha anche dato a Gemma qualche consiglio per trascorrere con il cavaliere una notte di passione. Maria è sconvolta di fronte ai gesti della Cipollari, anche se non è poi così sorpresa visto che la conosce ormai abbastanza bene.

La Galgani oggi trova che quanto fatto da Tina sia offensivo. De Filippi fa poi sapere che non è accaduto nulla tra Gemma e Fabio, il cui cugino è intervenuto in questi giorni per svelare alcuni dettagli. Quando il cavaliere arriva in studio, la Galgani racconta di aver ricevuto una segnalazione. Una persona ha fatto sapere alla dama torinese che Fabio avrebbe una relazione con un’altra donna in Spagna. Inizialmente Gemma non ha creduto a nulla, ma poi un dettaglio legato a Capodanno l’ha quasi convinta. In precedenza, il cavaliere aveva raccontato alla dama che avrebbe festeggiato con amici l’arrivo del nuovo anno.

Invece, questa persona dice che Fabio dovrebbe festeggiare Capodanno con questa donna in Spagna, la quale non sarebbe al corrente di ciò che sta accadendo nel programma di Canale 5. Il cavaliere si giustifica dicendo che ci sarebbero delle donne che vorrebbero stare con lui, sebbene siano anche sposate. “Io sono stato con parecchie donne. Io non riesco a stare senza donne”, spiega Fabio oggi a UeD. Quest’ultimo parla al passato, ma la segnalazione svela qualcosa di attuale. “Gemma questo non è giusto. Non devi fare l’ispettrice”, tuona l’uomo.

Fabio si dice ferito dal comportamento della Galgani, la quale però non ci sta. Gran parte dei telespettatori credono alla segnalazione e sono convinti che il cavaliere sia ormai stato sgamato. A detta del pubblico, Fabio starebbe cercando di rivoltare la situazione, gettando colpe inesistenti sulla Galgani. Intanto, il cavaliere dice che ci sarebbero delle persone che per la gelosia farebbero di tutto per rovinargli la vita. Dopo di che, si alza e va via. Molti credono che voglia passare per vittima, per cercare di uscire da questa situazione nel miglior modo possibile.

Gemma decide di seguirlo, ma prima spiega che non poteva non dar peso alle segnalazioni arrivate su Fabio, il quale fatica a lasciarsi andare con lei.

La puntata va avanti con Gabriele, il quale decide di regalare a Tiziana le chiavi di casa sua, chiedendole di lasciare insieme il programma. Finisce poi al centro studio Barbara De Santi, la quale accoglie due uomini che vorrebbero conoscerla.

Martina De Ioannon a Uomini e Donne torna al centro studio e racconta di aver portato in esterna Gianmarco e Ciro. Con il primo, tutto prosegue per il meglio. Con Ciro c’è stata, invece, un’esterna di chiarimento. Alla fine, la tronista scoppia in lacrime, delusa dal fatto che Ciro si dica pronto a fare un passo indietro.