Uomini e Donne: Maria smaschera, fuori interviene il cugino di Fabio

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Alessio Pili Stella, che discute al centro studio con Morena e Francesca. Il cavaliere viene criticato poiché non riesce a capire i velare la sua preferenza tra le due dame. Alessio finisce nel caos, in quanto nessuno sembra credere alle sue versioni. Margherita interviene, facendo notare che Morena non si faceva grossi problemi quando entrambe frequentavano Mario Cusitore, che ha appena abbandonato il programma. Maria De Filippi spiega che Morena, proprio per non ripetere quello stesso errore, oggi è convinta di non voler conoscere una persona che sta frequentando più persone.

Non solo, la padrona di casa rivela che alla redazione Alessio ha detto di voler esprimere la sua preferenza per la dama, tramite dei fiori. Oggi in studio, però, appena indeciso. Maria appare infastidita dal comportamento di Pili Stella, al punto che dimostra di essere soddisfatta quando Gloria, Francesca e Morena si alzano dal centro studio, lasciandolo solo. De Filippi è furiosa con Alessio, a cui fa notare che è giusto che le dame siano rimaste male.

“Ti sei messo lì con il taccuino: questa ha la menopausa e questa no. Possono rimanerci male?!”, tuona Maria. La conduttrice perde più volte le staffe, ironizzando sul fatto che Alessio vada alla ricerca della donna che può avere dei figli.

Uomini e Donne: Gemma e Fabio dubbi, interviene il cugino di lui

L’attenzione si sposta poi su Gemma Galgani e Fabio a Uomini e Donne. Il cavaliere Giuseppe espone a Barbara De Santi, durante il ballo, una sua curiosità. In particolare, l’uomo è curioso di sapere se Fabio sia davvero attratto fisicamente dalla storica dama torinese. Sono tutti un po’ stupiti del forte interesse che Giuseppe nutre su questa storia. Sin da subito, però, precisa di non essere interessato a Gemma, ma di avere solo questa curiosità.

Intanto, Fabio appare poco chiaro. Infatti, il cavaliere non intende rispondere a Giuseppe, tanto che afferma che sono affari suoi. Gemma non riesce a comprenderlo e ammette che effettivamente lo vede trattenuto. Tina Cipollari e Gianni Sperti ribadiscono i loro dubbi sull’interesse della Galgani, invece. Quest’ultima, però, si difende facendo presente di non avere risposte concrete da Fabio e di non avere reazioni fisiche da parte sua. “Cosa devo fare io? Devo sbatterlo al muro?!”, tuona la dama torinese, furiosa.

“Poi mi prendo io le colpe, che sembra che sto io qua a fare un teatrino. Il bacio è trattenuto da lui, non da me. Io non posso fare diversamente, non è che posso prenderlo e bloccarlo alla bocca”

Qui torna alla mente quanto accaduto nelle recenti registrazioni. Le anticipazioni segnalano che nelle prossime puntate il pubblico assiste a una segnalazione spinosa su Fabio, accusato di avere un’altra donna in Spagna. Il cavaliere rivela che resterà a Roma per la serata e tutti sono convinti che scoppierà la passione. Gemma fa notare che di fronte alle telecamere lui sarebbe più affettuoso, con dei baci. Fuori, invece, il cavaliere le riserverebbe solo “dei baci sulle orecchie e degli abbracci”.

Intanto, in un’intervista per il settimanale Di Più Tv, parla il cugino di Fabio, Vito Dellino. Quest’ultimo ammette che “colpisce che con Gemma ci vada con i piedi di piombo”. Ma Vito sa bene “l’inferno” che Fabio ha affrontato con la morte di sua moglie. I due sono stati sposati per 40 anni. Non hanno avuto figli e sono sempre stati insieme, felici.

“Qualche anno fa, però, è arrivata la malattia di lei, un tumore che non le ha lasciato scampo. Fabio ne è uscito distrutto e ha deciso di tornare in Italia. Ad attenderlo c’ero io, che l’ho consolato ogni giorno mentre sfogliava gli album dei ricordi con le foto che lo ritraevano con la moglie, una bellissima donna di origini tedesche”

Vito rivela che è stato proprio lui a proporre a Fabio di partecipare a UeD per conoscere Gemma.

UeD: Martina ora più vicina a Gianmarco che a Ciro

Al centro studio, siedono sia Francesca Sorrentino che Martina De Ioannon. Si inizia dalla prima, la quale spiega di aver deciso di non eliminare Paolo. Gianmarco non prende la notizia e, convinto che la tronista abbia portato in esterna Francesco e non lui, lascia lo studio correndo. De Filippi tenta di spiegargli che, in realtà, l’altro corteggiatore non è presente per problemi personali. Ma Gianmarco non sente nessuno e va via spedito.

Francesca decide di seguirlo dietro le quinte. Maria va avanti con Martina, che ha portato in esterna il suo corteggiatore Gianmarco. La tronista è apparsa veramente coinvolta e tanto emozionata, tanto da far traballare le certezze dei fan di Ciro. “Questa è un’esterna che mi ha fatto riflettere tanto. Ho parlato con Gianmarco della mia vita fuori di qua. Non ho sentito le telecamere in quei 40 minuti”, racconta la De Ioannon.

Intanto, Martina rivela che il suo nuovo corteggiatore Francesco le ha fatto arrivare in camerino un messaggio con scritto “sei bellissima”. Un gesto che la tronista ha apprezzato molto. Oggi, però, sembra non calcolare molto Ciro, il quale vorrebbe parlare, ma viene da lei fermato. “Vedendo l’esterna e il comportamento… a me fa male vedere più questo che un bacio. C’era complicità”, dichiara il corteggiatore, appena riesce a intervenire.

La tronista spiega che con Ciro fatica ad aprirsi e a parlare, come vorrebbe fare con il suo futuro fidanzato fuori dal programma. A detta del corteggiatore, sarebbe proprio Martina stessa a creare un blocco su questo.