UeD anticipazioni, Gemma caos: Fabio avrebbe ingannato tutti, cos’è successo

Ieri è stata svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale è accaduto di tutto. Innanzitutto, si è formata una nuova coppia nel Trono Over. Intanto, però, Gemma Galgani si è ritrovata a dover affrontare una strana situazione che ha visto Fabio sotto accusa. Un altro risvolto amaro per la storica dama torinese, che sembrava aver trovato la serenità insieme al nuovo cavaliere, che ha vissuto per anni fuori Italia.

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma: la segnalazione su Fabio

Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la registrazione è iniziata proprio da Gemma. Maria De Filippi ha mostrato ai presenti in studio un filmato in cui è stato possibile vedere Tina Cipollari portare nel camerino della dama dei capi di intimo per la serata che avrebbe poi trascorso con Fabio. In studio, però, durante la registrazione di ieri, Gemma ha raccontato che le è arrivata una segnalazione sul cavaliere.

Secondo quanto riportato, Fabio avrebbe una donna in Spagna. Il cavaliere ha dichiarato di non apprezzare il fatto che la Galgani indaghi sulla sua vita. Allo stesso tempo, non ha smentito la segnalazione. Anzi, si è alzato e ha lasciato lo studio. Gemma l’ha seguito dietro le quinte, ma non sono più rientrati. Pertanto, non è noto come sia andata a finire. Di sicuro si scoprirà nella nuova registrazione di oggi.

Intanto, Gemma sui social network sta mantenendo il silenzio. In particolare, su Instagram, la Galgani in queste ore non ha pubblicato nessun aggiornamento. Il suo silenzio può far pensare che, al momento, la dama torinese sia ancora impegnata a gestire la questione con Fabio e le cose potrebbero non essere andate bene.

Anticipazioni registrazione UeD: un cavaliere abbandonato, una nuova coppia

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano, inoltre, che Mario Cusitore non era presente in studio. Dunque, sembra proprio che il cavaliere abbia definitivamente abbandonato il programma di Maria De Filippi, dopo l’uscita di Alessio Pecorelli e la segnalazione sul loro conto. Per Barbara De Santi sono scesi due uomini pronti a conoscerla e ha deciso di tenere entrambi. Invece, Gabriele e Tiziana hanno lasciato la trasmissione, come una coppia.

Nel frattempo, Sabrina e Diego sono finiti al centro studio. I due hanno raccontato di essere andati oltre, ma successivamente lui è uscito anche con Cristina. Per questo, entrambe le dame hanno deciso di mettere fine alla conoscenza con Tavani, che è rimasto solo al centro studio.

UeD: Martina e Ciro, le cose si mettono male

Martina De Ioannon ha portato in esterna Gianmarco e Ciro. Con il primo l’uscita è stata speciale, in quanto hanno fatto insieme l’albero di Natale. Per il corteggiatore ha un significato importante quanto accaduto. Invece, con Ciro le cose non vanno bene. Martina ha ammesso di aver visto dei cambiamenti nel corteggiatore, come se fossero tornati indietro alle prime esterne.

Intanto, Michele Longobardi ha portato in esterna Amal, la quale però si è mostrata distante. Il tronista è uscito anche con Eleonora e insieme si sono trovati bene. Francesca Sorrentino non era presente in studio.