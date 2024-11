UeD anticipazioni, scoppia il caos: Alessio lascia il Trono, Mario fuori

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, del 19 novembre 2024, Alessio Pecorelli ha abbandonato il Trono. Non solo, nel caos scoppiato intorno a lui, Mario Cusitore ha lasciato il programma. Le anticipazioni riportano che il tutto è accaduto tramite delle segnalazioni. Nel frattempo, Martina e Francesca vanno avanti con i loro percorsi sul Trono. Nel Trono Over, sono accaduti altri colpi di scena e Gemma Galgani è stata al centro della scena.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessio e Mario Cusitore abbandonano

Alessio Pecorelli ha lasciato il Trono, ma perché? Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nella registrazione di ieri, è arrivata una segnalazione sul tronista. Quest’ultimo è stato beccato insieme a una ragazza in un locale. Le sue corteggiatrici non hanno reagito bene e tutti loro sono usciti dallo studio e non sono più rientrati. Nella registrazione di oggi, ecco che sono arrivate altre segnalazioni. Alessio ha smentito, affermando che quella ragazza è solo una sua amica.

Invece, è uscito fuori che inizialmente il tronista aveva raccontato di essere uscito con i suoi genitori e non con degli amici. Genny ha deciso di eliminarsi e le altre corteggiatrici l’hanno seguita. Inoltre, una di loro ha fatto sapere che Alessio e Mario Cusitore avrebbero fatto varie serate insieme. Il tronista non ha negato questo, dicendo che è capitato che sono usciti insieme, per delle amicizie in comune. Gianni Sperti ha attaccato entrambi.

Alessio ha provato a giustificarsi, ma è stato invitato a lasciare lo studio, in quanto era rimasto ormai senza corteggiatrici. Nel frattempo, anche Mario Cusitore ha deciso di andare via, in quanto ha ammesso che nessuna ragazza del parterre lo attrae e ha preferito per questo lasciare il programma.

UeD registrazione di oggi: Francesca vicina a Paolo, Martina a Gianmarco

Secondo le anticipazioni di UeD, Francesca Sorrentino ha portato in esterna Paolo e oggi ha rivelato di trovarsi bene con lui, nonostante gli scontri. Gianmarco si è alzato e ha lasciato lo studio. La tronista ha deciso di seguirlo e non sono più rientrati. Intanto, Martina De Ioannon ha portato in esterna solo il suo corteggiatore Gianmarco, a cui ha detto di sentire la mancanza “il Gianmarco di sempre, quello conosciuto inizialmente”. Da lui si sente capita e ascoltata. Ciro, che è stato al centro della scena nella puntata andata in onda oggi, non ha parlato più di tanto in studio.

Anticipazioni UeD: incrocio di conoscenze tra gli Over

Per quanto riguarda il Trono Over, c’è stato spazio per Gemma Galgani e Fabio. Tra loro c’è stato un bacio e anche il primo ‘ti amo’ di lui. La dama torinese ha ammesso di voler andare oltre con lui, ma non capisce perché in studio lui si trattenga nell’esporre ciò che prova. Tina Cipollari ha ironizzato molto su ciò che sta accadendo tra loro, riservando nuovi colpi di scena. Intanto, Sabrina ha iniziato a uscire con Diego Tavani ed è stata attaccata dall’opinionista.

Allo stesso tempo, la dama sta continuando a conoscere Maurizio, il quale invece sta frequentando anche Gloria. Quest’ultima esce anche con Alessio. E non è finita qui. Il cavaliere Alessio è intenzionato a conoscere Morena, dopo aver trascorso delle serate con un’altra dama. Tutte loro si sono poi alzate e l’hanno lasciato solo al centro studio.