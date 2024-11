Uomini e Donne: Martina e Ciro al top, Maria stizzita, sospetti su Over

Martina De Ioannon dà inizio alla puntata di oggi di Uomini e Donne. Va in onda l’esterna con Ciro, il quale ha avuto modo di conoscere i fratelli della tronista nel loro ristorante di famiglia. Il corteggiatore, durante l’uscita, ha ammesso di aver apprezzato molto questo gesto importante. Ed ecco che poi su una panchina è scoppiato un bel bacio passionale. Gianmarco oggi in studio dichiara di sentirsi preso in giro. Il corteggiatore va via furioso, inseguito da Martina.

Non riuscendo a riportarlo in studio, la tronista torna indietro e Maria De Filippi fa scendere Ciro. Quest’ultimo, sebbene scenda un po’ infastidito da quanto accaduto, dice che la De Ioannon è bellissima. La tronista si aspettava, però, un gesto da parte sua nei giorni precedenti, dopo l’esterna. Intanto, la maggior parte dei telespettatori applaudono al rapporto che sta nascendo tra Ciro e Martina. Ma ecco che la tronista ha deciso di conoscere anche un altro corteggiatore, Francesco.

Nel frattempo, come lei stessa ha fatto capire nei giorni scorsi, anche De Filippi sembra tifare per Ciro. Quest’ultimo non reagisce bene all’esterna che Martina ha condiviso con Francesco. Alla fine oggi in studio la De Ioannon decide di ballare con Ciro. C’è chi, in questi minuti, ammette sui social network di essere tornato a interessarsi al Trono Classico grazie a Martina e Ciro. In effetti, il Trono della De Ioannon riesce ad attirare sempre l’attenzione del pubblico con i vari colpi di scena, che riguardano soprattutto ciò che accade con il corteggiatore.

Uomini e Donne: sospetti su Claudia e Gabriele, De Filippi infastidita

La puntata va avanti con Diego Tavani e Claudia D’agostino. Quest’ultima ammette che alla fine non le è scattato nulla con il cavaliere. In effetti, lei stessa aveva mostrato dei dubbi nei giorni scorsi. Dopo aver trascorso del tempo con lui, Claudia ha avuto la conferma. Tavani rivela che l’avevo capito, visto che la dama ha compiuto alcuni gesti che dimostrano il suo mancato interesse. “Tutta questa situazione che si è creata da quattro settimane, ti fermi perché hai paura di me?”, chiede il cavaliere. De Filippi appare infastidita con Claudia e le fa notare che Diego ha il diritto di avere al suo fianco una persona davvero interessata.

Chiusa definitivamente la conoscenza con Diego, la dama accoglie in studio Stefano, un uomo che vorrebbe conoscerla. Claudia accetta di conoscerlo. Dopo di che, Maria invita al centro studio Maurizio, Gabriele, Monica e Barbara. Quest’ultima si lascia andare a una serie di racconti, che generano confusione. Ciò accade quando Gabriele decide di chiudere con lei, dopo aver capito di non provare un grande interesse. La dama racconta che, durante la loro uscita, il cavaliere avrebbe tentato più volte di farsi notare dalle persone che hanno incontrato in giro.

Non solo, una fan avrebbe iniziato a chiamarlo sul suo cellulare, lasciando Barbara dubbiosa. Mentre Tina Cipollari crede che siano una serie di coincidenze, Gianni Sperti spiega di avere dei dubbi. Intanto, il cavaliere chiude anche con Monica. Quest’ultima, invece, continua la sua conoscenza con Maurizio.

UeD: Alessio Pecorelli sorprende Maria De Filippi

La puntata va avanti con Alessio Pecorelli, il quale dopo la passata registrazione ha chiarito con Genny in camerino. Intanto, però, oggi Maria De Filippi fa sapere: “Tu a differenza degli altri, zitto zitto, ne fai più di Bertoldo”. Così, la conduttrice annuncia la presenza di Serena alla corte del tronista. Tra loro, in esterna, è anche scattato un bacio. “Ma quindi proviamo a baciarle tutte e vediamo chi arriva prima?”, chiede Maria, dopo varie discussioni nate tra il tronista e Genny. Quest’ultima si dice stanca “di questo teatrino” e, anche oggi, dichiara di voler lasciare il programma.